Pješak teško povrijeđen u naletu pežoa u tri sata poslije ponoći

Pješak iz Doboja D.S. teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se u noći sa subote na nedjelju dogodila na lokalnom putu, potvrđeno je iz tamošnje policije.

Do nesreće je došlo tri sata poslije ponoći kada je pješaka udario automobil pežo, za čijim volanom je bio G.S. iz Doboja.

"U ovoj saobraćajnoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobilo je lice inicijala D.S. i isto je upućeno na liječenje u bolnicu Sveti apostol Luka u Doboju", rečeno je u Policijskoj upravi Doboj.

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Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj