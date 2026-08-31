Borcima obezbijeđen prevoz na sahranu generala Mladića

Autor:ATV redakcija
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Boračka organizacija Republike Srpske organizuje prevoz za sve zainteresovane borce koji žele prisustvovati sahrani generala Ratka Mladića.
Iz BORS-a su naveli da je Predsjedništvo ove organizacije 29. avgusta na vanrednoj sjednici razmatralo aktivnosti u vezi sa smrću i sahranom generala Mladića i donijelo zaključak o organizaciji prevoza.
"Svi zainteresovani borci mogu se prijaviti u svojim opštinskim ili gradskim boračkim organizacijama najkasnije do 2. septembra u 12.00 časova", navedeno je u saopštenju.
Spiskove zainteresovanih pripremiće opštinske i gradske boračke organizacije.
Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminio je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
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