Borcima obezbijeđen prevoz na sahranu generala Mladića

Boračka organizacija Republike Srpske organizuje prevoz za sve zainteresovane borce koji žele prisustvovati sahrani generala Ratka Mladića.

Iz BORS-a su naveli da je Predsjedništvo ove organizacije 29. avgusta na vanrednoj sjednici razmatralo aktivnosti u vezi sa smrću i sahranom generala Mladića i donijelo zaključak o organizaciji prevoza.

"Svi zainteresovani borci mogu se prijaviti u svojim opštinskim ili gradskim boračkim organizacijama najkasnije do 2. septembra u 12.00 časova", navedeno je u saopštenju.

Spiskove zainteresovanih pripremiće opštinske i gradske boračke organizacije.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminio je u četvrtak, 27. avgusta, u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.