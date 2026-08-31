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Stradao na mjestu: Mladić sletio sa puta i zakucao u ogradu

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 10:12

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Mladić star 22 godine poginuo je sinoć oko 21.30 časova u teškoj saobraćajnoj nesreći u selu Orljane kod Doljevca.

On se nalazio za volanom "sitroena" prokupačkih registarskih oznaka koji je sletio sa kolovoza i udario u zaštitnu ogradu pored puta.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je neprilagođena brzina uzrok saobraćajne nesreće.

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Tačan uzrok biće utvrđen uviđajem i istragom.

O nesreći je obaviješteno OJT Niš i urađen je uviđaj, prenosi "Blic".

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Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Srbija

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