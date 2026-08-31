Stradao na mjestu: Mladić sletio sa puta i zakucao u ogradu

Autor:ATV redakcija
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Mladić star 22 godine poginuo je sinoć oko 21.30 časova u teškoj saobraćajnoj nesreći u selu Orljane kod Doljevca.
On se nalazio za volanom "sitroena" prokupačkih registarskih oznaka koji je sletio sa kolovoza i udario u zaštitnu ogradu pored puta.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je neprilagođena brzina uzrok saobraćajne nesreće.
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Tačan uzrok biće utvrđen uviđajem i istragom.
O nesreći je obaviješteno OJT Niš i urađen je uviđaj, prenosi "Blic".
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