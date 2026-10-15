Košarkaši Partizana poraženi od Fenerbahčea u Istanbulu

Partizan poslije tri vezana poraza sad ima učinak 3-3, dok je Fenerbahče na 5-1.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Šejvon Šilds sa 17 poena, 14 je dao Tajlen Horton-Taker, a po 11 Vil Klajburn i Vejd Boldvin.

Itan Tompson je bio najefikasniji u Partizanu sa 13 poena, a Lamar Stivens i Kevarijus Hejs su dali po 12. Drugo poluvrijeme za Partizan nije igrao Tonje Džekiri koji se povredio i ostao u svlačionici.

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Partizan je bolje otvorio meč, vodio je 18:7 tri minuta prije kraja prve dionice, pošto su po dve trojke iz po dva šuta dali Itan Tompson i Lamar Stivens. Poslije prvih 10 minuta bilo je 19:12 za "crno-bijele". Gosti su vodili 28:24 na poluvremenu, ali su u trećoj dionici neshvatljivo pali i izgubili je rezultatom 34:16, poslije čega je Fenerbahče rutinski priveo meč kraju, prenosi Tanjug.

U narednom kolu, sljedećeg četvrtka, Partizan dočekuje Crvenu zvijezdu.