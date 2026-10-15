Logo

Košarkaši Partizana poraženi od Fenerbahčea u Istanbulu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.10.2026 22:22

Komentari:

0
Кошаркаши Партизана поражени од Фенербахчеа у Истанбулу
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Partizana poraženi su od Fenerbahčea u Istanbulu rezultatom 74:65 u meču šestog kola Evrolige.

Partizan poslije tri vezana poraza sad ima učinak 3-3, dok je Fenerbahče na 5-1.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Šejvon Šilds sa 17 poena, 14 je dao Tajlen Horton-Taker, a po 11 Vil Klajburn i Vejd Boldvin.

Itan Tompson je bio najefikasniji u Partizanu sa 13 poena, a Lamar Stivens i Kevarijus Hejs su dali po 12. Drugo poluvrijeme za Partizan nije igrao Tonje Džekiri koji se povredio i ostao u svlačionici.

ФК Партизан

Fudbal

Novi skandal u Partizanu – Saša Ilić izbacio Dembu Seka iz tima!

Partizan je bolje otvorio meč, vodio je 18:7 tri minuta prije kraja prve dionice, pošto su po dve trojke iz po dva šuta dali Itan Tompson i Lamar Stivens. Poslije prvih 10 minuta bilo je 19:12 za "crno-bijele". Gosti su vodili 28:24 na poluvremenu, ali su u trećoj dionici neshvatljivo pali i izgubili je rezultatom 34:16, poslije čega je Fenerbahče rutinski priveo meč kraju, prenosi Tanjug.

U narednom kolu, sljedećeg četvrtka, Partizan dočekuje Crvenu zvijezdu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istanbul

košarka

KK Partizan

KK Fenerbahče

Komentari (0)

Pročitajte više

Жељко Обрадовић објаснио зашто је одбио поклон Партизана

Košarka

Željko Obradović objasnio zašto je odbio poklon Partizana

2 d

0
Жељко Обрадовић одбио поклон Партизана!

Košarka

Željko Obradović odbio poklon Partizana!

2 d

0
Кошаркаши Партизана дочекали су Панатинаикос у мечу петог кола Евролиге, а посебан дочек у „Београдској арени“ добио је Жељко Обрадовић, у првом сусрету против црно-бијелих након одласка из клуба у новембру прошле године.

Košarka

„Obradović Željko“ odjekivalo Arenom: Navijači Partizana pozdravili povratak legende

2 d

1
Послије скоро 13 година Партизан и Жељко Обрадовић наћи ће се на супротним странама. Прави спектакл очекује се у дупке пуној београдској арени која ће поздравити најтрофејнијег европског тренера први пут послије болног растанка новембра прошле године.

Košarka

Evroliga: Emotivno veče u Beogradu, Obradović ponovo pred navijačima Partizana

2 d

0

Više iz rubrike

Кошаркашки клуб Борац

Košarka

Borčev vrtić započeo sezonu pobjedama

3 h

0
Брука у НБА лиги: Генерални менаџери потпуно отписали Јокића

Košarka

Bruka u NBA ligi: Generalni menadžeri potpuno otpisali Jokića

5 h

0
Жељко Обрадовић објаснио зашто је одбио поклон Партизана

Košarka

Željko Obradović objasnio zašto je odbio poklon Partizana

2 d

0
Лопта на терену

Košarka

Igokea poražena od Albe

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Fon der Lajenova strahuje od nestašice gasa u Evropi, predložila novi plan

22

33

ECB odobrila Unkreditu preuzimanje Komercbanke

22

22

Košarkaši Partizana poraženi od Fenerbahčea u Istanbulu

22

03

Marinović: Nismo ušli u utakmicu onako kako smo trebali, ovakve penale ne smijemo sebi dozvoliti

21

55

Jojić za ATV: Sa prevelikim respektom smo izašli na utakmicu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima