Jojić za ATV: Sa prevelikim respektom smo izašli na utakmicu

Drugo poluvrijeme je bilo dosta bolje, međutim nedovoljno da savladamo Panatinaikos, rekao je Miloš Jojić, fudbaler Borca za ATV.

"Nekako smo ušli kilavo u utakmicu, dozvolili protivniku dva penala i nekako mislim da smo sa prevelikim respektom izašli na utakmicu, iako smo pričali o tome prije utakmice da se to ne dešava. Međutim oni su to prvo poluvrijeme kontrolisali", kaže Miloš Jojić.

Kako kaže, nakon prvog poluvremena dogovor je bio da se na teren izađe hrabrije i uz više igre sa loptom.

"Mislim da je drugo poluvrijeme bilo dosta bolje, međutim nedovoljno da savladamo Panatinaikos. Kad smo ekipa kad svi napadamo, kad se svi branimo ka naprijed, onda to izgleda dobro onda problem možemo da napravimo svakome", kaže Jojić.

Prema njegovim riječima ekipa iz Atine danas je igrala bolje i zaslužila je da pobijedi. Ne treba tugovati jer je svaki poraz jedno novo iskustvo.

Podsjetimo, fudbaleri banjalučkog Borca poraženi su na startu Lige konferencije u Atini od ekipe Panatinaikosa rezultatom 2:1