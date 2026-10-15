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VIDEO Dva penala protiv Borca: Jurkas prvi put spasio mrežu, drugi put kapitulirao

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15.10.2026 19:12

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ВИДЕО Два пенала против Борца: Јуркас први пут спасио мрежу, други пут капитулирао
Foto: ATV

Prvih 10 minuta u Atini bili su veoma mučni za igrače Borca koji igraju protiv Panatinaikosa.

Naime, već u 4. minuti sudija je nakon VAR intervencije dosudio penal za domaće, ali Jurkas zaustavlja šut Taborda.

Mukama tu nije bio kraj.

Samo par minuta kasnije, opet VAR i opet penal za domaće.

Борац Панатинаикос

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Ovaj put loptu je uzeo Deser i pogodio za domaće.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Borac

FK Panatinaikos

penal

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