VIDEO Dva penala protiv Borca: Jurkas prvi put spasio mrežu, drugi put kapitulirao

Prvih 10 minuta u Atini bili su veoma mučni za igrače Borca koji igraju protiv Panatinaikosa.

Naime, već u 4. minuti sudija je nakon VAR intervencije dosudio penal za domaće, ali Jurkas zaustavlja šut Taborda.

Mukama tu nije bio kraj.

Samo par minuta kasnije, opet VAR i opet penal za domaće.

Fudbal UŽIVO Dva penala u prvih 10 minuta, Grci poveli protiv Borca

Ovaj put loptu je uzeo Deser i pogodio za domaće.