VIDEO Dva penala protiv Borca: Jurkas prvi put spasio mrežu, drugi put kapitulirao

Autor:ATV redakcija
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Prvih 10 minuta u Atini bili su veoma mučni za igrače Borca koji igraju protiv Panatinaikosa.
Naime, već u 4. minuti sudija je nakon VAR intervencije dosudio penal za domaće, ali Jurkas zaustavlja šut Taborda.
Mukama tu nije bio kraj.
Samo par minuta kasnije, opet VAR i opet penal za domaće.
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Ovaj put loptu je uzeo Deser i pogodio za domaće.
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