Željko Obradović objasnio zašto je odbio poklon Partizana

"Ne znam koji mediji pišu, ljudi su me obavijestili da se sprema nešto, ja sam rekao da nema potrebe za tim. Meni je Partizan dao sve, ne treba ništa više da mi daje", rekao je Željko Obradović.

Osvrnuo se još jednom na medije, istakavši da su pojedini izvrnuli njegove riječi prije meča koje je dao za grčku televiziju.

"Mediji prenose neke izjave koje izvuku iz konteksta, pa se pojavilo i nešto da meni nije bitna ova utakmica, to neka služi njima na čast. Rekao sam samo da ja emocije stavljam po strani i da ja tu nisam najvažniji i kako se ja osjećam. Ako neko misli da ova utakmica meni nije bitna... Naravno da je bitna, taj osjećaj kada izlaziš je nevjerovatan, jer su to moji ljudi sa kojima sam živio. I sada smo otišli, navijači Partizana su ostali da pjevaju. Dok je tako, Partizan će uvijek imati podršku navijača", zaključio je Željko Obradović.

(Telegraf)