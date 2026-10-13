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Željko Obradović odbio poklon Partizana!

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13.10.2026 22:01

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Жељко Обрадовић одбио поклон Партизана!
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Košarkaški klub Partizan u petom kolu Evrolige dočekuje Panatinaikos, a ova utakmica ujedno je i prilika za povratak Željka Obradovića u Beogradsku arenu.

Legendarni trener stigao je u Beograd, gdje je donedavno radio, a navijači crno-bijelih priredili su mu poseban doček.

Obradović je jedna od najvećih legendi Partizana. Upravo je on 1992. godine predvodio klub do titule šampiona Evrope, a decenijama kasnije vratio se u trenutku kada je Partizan prolazio kroz težak period.

Pod njegovim vođstvom crno-bijeli su ponovo postali stabilan evroligaš, a 2023. godine bili su nadomak plasmana na Fajnal-for Evrolige.

Жељко Обрадовић

Košarka

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Sve to učinilo je Obradovića jednim od najomiljenijih trenera među navijačima Partizana, koji mu ni nakon odlaska iz kluba nisu uskratili ljubav i podršku.

Ovo je ujedno i prvi put da se Obradović pojavljuje pred „Grobarima“ otkako je napustio klupu crno-bijelih, zbog čega je rukovodstvo Partizana željelo da mu uoči utakmice uruči poklon.

Međutim, legendarni stručnjak odbio je taj gest kluba, kratko poručivši da ne želi poklon.

Zbog čega je Obradović odbio poklon Partizana, za sada nije poznato.

(Telegraf)

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Željko Obradović

poklon

KK Partizan

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