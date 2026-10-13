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Igokea poražena od Albe

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13.10.2026 22:42

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Лопта на терену
Foto: ATV

Košarkaši Igokee upisali su drugi poraz u FIBA Ligi šampiona.

Oni su večeras u okviru drugog kola grupe G poraženi od Berlinu od favorizovane Albe.

Bilo je za 90:79 domaćina.

U narednom kolu Igokea 27. oktobra u Laktašima dočekuje Slaviju iz Praga.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tag :

KK Igokea

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