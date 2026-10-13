Igokea poražena od Albe

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Foto: ATV

Košarkaši Igokee upisali su drugi poraz u FIBA Ligi šampiona.

Oni su večeras u okviru drugog kola grupe G poraženi od Berlinu od favorizovane Albe. Bilo je za 90:79 domaćina. U narednom kolu Igokea 27. oktobra u Laktašima dočekuje Slaviju iz Praga.

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