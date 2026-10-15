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Borčev vrtić započeo sezonu pobjedama

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15.10.2026 21:10

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Кошаркашки клуб Борац
Foto: ATV

Najmlađi tim u ligi pobjedama je započeo sezonu. Prvo u Goraždu, a zatim u Boriku protiv Zrinjskog.

Uzećemo sve što nam se pruži, poručuje samouvjereni bek Banjalučana Nikola Šarić. Pred domaćom publikom brojao je do 20. Prija mu uloga lidera i kad je lopta u njegovim rukama, a hrabrosti nikad nije manjkalo.

Opširnije u video prilogu...

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Tagovi :

košarka

KK Borac

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