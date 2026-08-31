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Objavljeni detalji surovog ubistva Novice Eleka

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 10:09

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Novicu Eleka (45), koji je ubijen u Surčinu, u trenutku napada nalazio se u automobilu sa suprugom, koja je ostala nepovrijeđena, nezvanično se saznaje.

Policija intenzivno traga za muškarcem koji je osumnjičen za ubistvo, a prema dosadašnjim informacijama, napadač je bio maskiran i preduzeo je mjere kako bi za sobom ostavio što manje tragova.

Policija traga za osumnjičenim

Prema prvim rezultatima istrage i svjedočenjima očevidaca, riječ je o mlađem muškarcu koji je nosio naočare, crnu majicu i crni šorc, kao i hirurške rukavice.

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Lice je skrivao, a nakon pucnjave pobjegao je biciklom, piše "Blic".

Kako se sumnja, ubica je bio na biciklu kada je prišao Novici Eleku, koji je u tom trenutku izlazio iz automobila.

Prišao mu je na trotoaru ispred kuće u Surčinu, a potom mu ispalio hitac u sljepoočnicu.

Nakon likvidacije, napadač se biciklom udaljio iz Ulice Marka Raba ka Vojvođanskoj ulici.

Bicikl na kojem je, kako se sumnja, pobjegao pronađen je nedaleko od mjesta zločina. Forenzičari su ga detaljno pregledali u potrazi za DNK tragovima i otiscima prstiju koji bi mogli da pomognu u identifikaciji osumnjičenog.

Posebno je značajan podatak da je napadač nosio naočare i hirurške rukavice, što ukazuje na to da je prije napada vodio računa o tome da ne ostavi tragove.

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Policija traga za mlađim muškarcem koji odgovara opisu osumnjičenog.

Istraga je u toku, a policija provjerava sve dostupne snimke nadzornih kamera i tragove pronađene na mjestu zločina kako bi utvrdila identitet ubice i njegovu rutu bjekstva.

Debeo dosije Novice Eleka

Podsjetimo, Novica Elek je godinama bio dobro poznat policiji i pravosuđu, a njegovo ime povezivalo se sa nekim od najozloglašenijih pljački u Srbiji, ali i brutalnim porodičnim nasiljem jer je suprugu izrešetao po nogama.

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Novica Elek

Ubistvo

Surčin

Srbija

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