Šeranić: Omogućiti isti kvalitet usluga u svim bolnicama

U Republici Srpskoj je u posljednjih nekoliko godina mnogo uloženo u nove bolnice, a cilj je da se standardizuju zdravstvene usluge, odnosno da u svim ustanovama bude isti kvalitet usluga, izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić.

Šeranić je naveo da su najveće bolnice u Doboju i Trebinju, a novi korak u njihovoj modernizaciji je u Prijedoru.

Pojasnio je da je u Prijedoru razmtrano da li graditi novi objekat ili rekonstruisati postojeći, te da je, s obzirom na to da se posljedih 40 godina nije bilo značajnih ulaganja, planirano da ostane samo glavna konstrukcija, a sve ostalo će biti novo.

"To je ozbiljan i zahtjevan projekat. Očekujem da ćemo u narednoj sedmici objaviti javni poziv za prvu fazu. Po idejnom projektu, to je negdje oko 196 miliona KM iz budžeta Republike Srpske", rekao je Šeranić za Večernje novosti.

Podsjetio je da je završena i prva faza rekonstrukcije Bolnice u Foči i da su tamo već krenuli u aktivnosti druge faze.

Ministar je naveo da u UKC Republike Srpske u Banjaluci ima novi objekat onkologije sa palijativnom njegom, a pomenuo je i da su velika ulaganja u nove objekte Instituta "Dr Milan Zotović".

"Zahvaljujući podršci rukovodstva Republike Srpske zaista smo uradili dosta toga", istakao je ministar Šeranić i dodao kako slijedi i novo ulaganje u bijeljinsku Bolnicu.

Podsjetio je da je u drugom najvećem gradu u Srpskoj ranije izgrađena nova bolnica ali da su od njenog otvaranja 2013. godine do danas porasli zahtjevi za usluge tako da se ide u proširenje kapaciteta.

Istakao je da je jedna od važnih stvari da se u Bijeljini napravi veći urgentni centar, te da je u toj bolnici, uz podršku kolega iz Srbije, planiran razvoj mikroinvazivne hirurgije.

Napomenuo je da je u toku osnivanje republičkog centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju čije će sjedište biti u Foči, sa jedinicama u Banjaluci i Derventi.

"Želja nam je da razvijemo republičku ustanovu koja bi bila na teret budžeta, a da roditelji te usluge mogu da dobiju bliže svojim kućama. Očekujemo da potpuno zaživi naredne godine", rekao je ministar Šeranić, prenosi Srna.