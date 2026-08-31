SNSD ima kandidate za Parlament BiH i u četiri izborne jedinice u FBiH

SNSD sa svojim kandidatima izlazi na izbore za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u četiri od pet izbornih jedinica u Federaciji BiH (FBiH), a od stranaka sa sjedištem u Republici Srpskoj svog kandidata još ima i Lista za pravdu i red.

U Izbornoj jedinici jedan, koja obuhvata Unsko-sanski i Kanton 10, odnosno Livanjski kanton, SNSD je kandidovao Miroslava Trninića, a Lista za pravdu i red Mila Vučkovića.

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Velibor Milivojević kandidat je SNSD-a u Izbornoj jedinici dva, koju čine Hercegovačko-neretvanski kanton i Zapadnohercegovački kanton, dok je Slavica Smiljanić prijedlog ove stranke u Izbornoj jedinici četiri, odnosno Zeničko-dobojskom i Srednjobosanskom kantonu.

Nedo Petrović je SNSD-ov kandidat u Izbornoj jedinici pet, koju čine Tuzlanski i Posavski kanton, te Brčko distrikt – opcija FBiH.

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Sa teritorije FBiH bira se 28 od ukupno 42 poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Opšti izbori u BiH ove godine održavaju se 4. oktobra i na njima se biraju članovi Predsjedništva BiH, predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske, te poslanici u Parlamentarnoj skupštini BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i skupštinama 10 kantona u FBiH, prenosi "Srna".