Plivaju do posla: U ovom gradu svi skaču u divlju rijeku

U švajcarskoj prijestonici rijeka Aare nije samo ukras, već glavno letnje kupalište. Plutanje kroz centar Berna je vijekovna i omiljena tradicija, ali stručnjaci upozoravaju da je samo za iskusne plivače.

Dok je u većini evropskih gradova rijeka dio pejzaža koji se posmatra sa obale, u Bernu je ona dio svakodnevnog života. Kada temperature porastu, stanovnici švajcarske prijestonice ne čekaju kraj radnog dana da bi se rashladili, Aare koriste za plivanje, spuštanje nizvodno i druženje.

Čak i turisti mogu da upoznaju Bern iz potpuno drugačije perspektive: plutajući rijekom pored istorijskog centra grada.

Aare pravi gotovo zatvoren luk oko starog grada, a njena bistra voda tokom leta privlači i lokalce i posjetioce. Zvanična turistička organizacija Bern Welcome navodi da je plivanje u rijeci toliko ukorenjeno da ga stanovnici doživljavaju kao dio načina života.

Od srednjovjekovne odbrane do omiljenog mjesta za kupanje

Veza Berna i Aare nije nova. Grad je osnovan na poluostrvu koje reka gotovo u potpunosti okružuje, što je u srednjem vijeku predstavljalo prirodnu zaštitu.

Danas ista ta reka ima sasvim drugačiju ulogu. Umjesto odbrambene barijere, Aare je jedno od glavnih mjesta za letnji odmor u gradu.

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Kupanje u rijeci čak je uvršteno na švajcarsku listu živih tradicija. Prema podacima švajcarskog projekta „Living Traditions“, ova praksa dio je bernskog života već vijekovima, a prvi zapisi o kupanju na području današnjeg Marzilija datiraju još iz 18. vijeka.

Postoje dva tradicionalna gradska kupališta uz Aare – Marzili, čiji koreni sežu do 1782. godine, i Lorrainebad, otvoren 1892. godine.

Na najtoplijim danima ovd‌je bude više od 10.000 ljudi

Marzili se nalazi neposredno ispod zgrade švajcarskog parlamenta, pa je teško zamisliti neobičniju kombinaciju za gradsko kupalište.

Na najprometnijim ljetnjim danima tamo se okupi više od 10.000 ljudi. Na travnjacima pored rijeke zajedno provode vrijeme studenti, porodice, penzioneri i turisti, dok se iznad njih uzdiže zgrada Federalne palate. Ulaz na gradska otvorena kupališta u Bernu je besplatan.

Za one koji ne žele samo da plivaju, postoji još zanimljivija opcija.

Uđeš u rijeku, a grad razgledaš dok te voda nosi

Jedna od karakterističnih ljetnjih aktivnosti u Bernu jeste da se prvo ode uzvodno, a zatim uđe u Aare i prepusti struji koja kupače nosi nizvodno.

Jedna od poznatih ruta vodi od područja Eichholz do Marzilija. Posjetioci ostave stvari na kupalištu, prošetaju uzvodno do mjesta ulaska u rijeku, a zatim plutaju nazad prema gradu.

Na taj način Bern može da se razgleda i sa vode – dok rijeka prolazi pored zelenih obala, mostova i istorijskog centra.

Sličan običaj postoji i u Bazelu, gd‌je stanovnici koriste Rajnu za plutanje kroz grad, ali je Bern otišao korak dalje i od plivanja u rijeci napravio jedan od prepoznatljivih simbola svog ljetnjeg života.

Kako ljudi nose stvari dok plivaju?

Za ovu vrstu gradskog kupanja postoji i praktičan detalj bez kojeg bi cijeli ritual bio mnogo komplikovaniji – vodootporne torbe.

Lične stvari, poput telefona, ključeva i od‌jeće, mogu se spakovati u posebne vodootporne torbe koje plutaju na vodi. U Švajcarskoj su ovakve torbe postale toliko prepoznatljive da su dio čitave kulture vezane za plivanje u rijekama.

Na raspolaganju su i aplikacije poput Aare Guru, koje omogućavaju da se provjere temperatura vode i uslovi na rijeci prije ulaska.

Aare nije običan gradski bazen

Upravo zato što je kupanje toliko popularno, važno je naglasiti da Aare nije bezazlena atrakcija za svakog posjetioca.

Zvanični Bern Welcome izričito navodi da je plivanje u rijeci namijenjeno iskusnim plivačima. Struja može biti jaka, nivo vode i uslovi se mijenjaju, a reka na pojedinim mjestima može biti opasna. Prije ulaska preporučuje se provjera vremenskih i hidroloških uslova, kao i unaprijed poznata mjesta za izlazak iz vode.

Zato ovaj običaj nije nešto što bi turisti trebalo da kopiraju bez iskustva. Za one koji žele samo da uživaju pored vode, Bern ima i uređena gradska kupališta.

A za lokalce Aare ostaje nešto mnogo više od turističke atrakcije. To je mjesto na kojem se provodi ljeto, odlazi na brzo kupanje tokom dana, sastaje sa prijateljima i, kada vreme dozvoli, jednostavno, pustiš da te rijeka odnese kroz grad, prenosi Mondo