Stevandić sa Fildsom: Srpska zainteresovana za saradnju

Republika Srpska polazi od stava da su očuvanje stabilnosti i ekonomskog razvoja najbolji čuvari mira, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Tokom sastanka sa direktorom Kancelarije Ambasade SAD u Banjaluci Spenserom Fildsom, Stevandić je istakao da je ravnopravnost naroda i entiteta ustrojenih Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i bolja komunikacija i međusobno razumijevanje između Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država, temelj za razvoj i napredak ekonomske aktivnosti.

Stevandić je naglasio da je Republika Srpska zainteresovana za saradnju na temelju ravnopravnosti i saradnju sa Istokom i Zapadom, te da želi razvoj bez kočenja, bilo iz Bosne i Hercegovine ili van nje, te da je radostan što nova američka administracija razumije takav položaj Republike Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske ukazao je i na nepravedno i neravnopravno tretiranje političkih stranaka u Republici Srpskoj od strane OHR-a, kada je riječ o odluci kojom su obustavljena budžetska sredstva namijenjena isključivo SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj, smatrajući da to nisu fer izborni uslovi, već mogući izborni inženjering koji je projektovao Kristijan Šmit, što je nešto što narušava integritet izbora jer diskriminiše isključivo dvije partije.

Predsjednik Stevandić je Fildsu poželio dobrodošlicu u Banjaluku i uspjeh u radu.