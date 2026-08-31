Logo

Stevandić sa Fildsom: Srpska zainteresovana za saradnju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 13:34

Komentari:

0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић на састанку са директором Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци Спенсером Филдсом
Foto: Ustupljena fotografija

Republika Srpska polazi od stava da su očuvanje stabilnosti i ekonomskog razvoja najbolji čuvari mira, poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Tokom sastanka sa direktorom Kancelarije Ambasade SAD u Banjaluci Spenserom Fildsom, Stevandić je istakao da je ravnopravnost naroda i entiteta ustrojenih Dejtonskim mirovnim sporazumom, kao i bolja komunikacija i međusobno razumijevanje između Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država, temelj za razvoj i napredak ekonomske aktivnosti.

Stevandić je naglasio da je Republika Srpska zainteresovana za saradnju na temelju ravnopravnosti i saradnju sa Istokom i Zapadom, te da želi razvoj bez kočenja, bilo iz Bosne i Hercegovine ili van nje, te da je radostan što nova američka administracija razumije takav položaj Republike Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske ukazao je i na nepravedno i neravnopravno tretiranje političkih stranaka u Republici Srpskoj od strane OHR-a, kada je riječ o odluci kojom su obustavljena budžetska sredstva namijenjena isključivo SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj, smatrajući da to nisu fer izborni uslovi, već mogući izborni inženjering koji je projektovao Kristijan Šmit, što je nešto što narušava integritet izbora jer diskriminiše isključivo dvije partije.

Predsjednik Stevandić je Fildsu poželio dobrodošlicu u Banjaluku i uspjeh u radu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Spenser Filds

Nenad Stevandić

nsrs

Republika Srpska

OHR

Komentari (0)

Pročitajte više

Дајана Радошљевић

Hronika

Dajana Radošljević ponovo uhapšena zbog bijelog praha

1 h

2
Романо Флоријани Мусолини

Fudbal

Praunuk Benita Musolinija debitovao za Lacio, ali to nije najluđa stvar

1 h

0
Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу

Republika Srpska

Počela sjednica Predsjedništva SNSD-a

1 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Nastavljamo da gradimo i povezujemo Republiku Srpsku

1 h

8

Više iz rubrike

Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу

Republika Srpska

Počela sjednica Predsjedništva SNSD-a

1 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Nastavljamo da gradimo i povezujemo Republiku Srpsku

1 h

8
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Omogućiti isti kvalitet usluga u svim bolnicama

3 h

0
У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.

Republika Srpska

Borcima obezbijeđen prevoz na sahranu generala Mladića

4 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

54

Minić objavio iznose jednokratne pomoći za studente i učenike

14

49

Saobraćaj potpuno obustavljen: Vozač poginuo u teškom sudaru s autobusom

14

44

Dodik: Minić predložio jednokratne naknade za učenike i studente

14

41

Kupio ga 1991. i nikada ga nije vozio: Prodaje se najunikatniji BMW na svijetu

14

40

Otkazan koncert Dina Merlina u Srbiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima