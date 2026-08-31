Dodik: Nastavljamo da gradimo i povezujemo Republiku Srpsku

Infrastrukturna povezanost Republike Srpske jedan je od naših najvažnijih razvojnih prioriteta, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

"Savremene saobraćajnice, brze ceste i auto-putevi znače bolju povezanost naših gradova i opština, lakši promet ljudi i robe, ali i kvalitetniji život naših građana", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Infrastrukturna povezanost Republike Srpske jedan je od naših najvažnijih razvojnih prioriteta. Savremene saobraćajnice, brze ceste i auto-putevi znače bolju povezanost naših gradova i opština, lakši promet ljudi i robe, ali i kvalitetniji život naših građana.



Zato podržavam… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 31, 2026

Dodik je poručio da podržava usvojeno idejno rješenje nove saobraćajnice koja će povezati Čelinac, Česmu i novi most preko Vrbasa.

"Ovaj projekat nije samo izgradnja saobraćajnice, već ulaganje u povezaniju, dostupniju i razvojno snažniju Republiku Srpsku. Nastavljamo da gradimo i povezujemo Srpsku", napisao je Dodik.