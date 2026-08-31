Dodik: Nastavljamo da gradimo i povezujemo Republiku Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Infrastrukturna povezanost Republike Srpske jedan je od naših najvažnijih razvojnih prioriteta, poručio je predsjednik Milorad Dodik.
"Savremene saobraćajnice, brze ceste i auto-putevi znače bolju povezanost naših gradova i opština, lakši promet ljudi i robe, ali i kvalitetniji život naših građana", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Infrastrukturna povezanost Republike Srpske jedan je od naših najvažnijih razvojnih prioriteta. Savremene saobraćajnice, brze ceste i auto-putevi znače bolju povezanost naših gradova i opština, lakši promet ljudi i robe, ali i kvalitetniji život naših građana.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 31, 2026
Zato podržavam…
Dodik je poručio da podržava usvojeno idejno rješenje nove saobraćajnice koja će povezati Čelinac, Česmu i novi most preko Vrbasa.
"Ovaj projekat nije samo izgradnja saobraćajnice, već ulaganje u povezaniju, dostupniju i razvojno snažniju Republiku Srpsku. Nastavljamo da gradimo i povezujemo Srpsku", napisao je Dodik.
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