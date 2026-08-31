Logo

Minić: Srpska gaji poseban sentiment prema jevrejskom narodu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 13:36

Komentari:

2
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da Srpska i Srbi gaje poseban sentiment prema jevrejskom narodu i Izraelu zbog zajedničkog stradanja pod fašističkim terorom tokom Drugog svjetskog rata.

Minić je, nakon sastanka sa izraelskim dramaturgom Idom Netanjahuom, ocijenio da je od velikog značaja što će njegova knjiga "Jonijeva posljednja bitka: operacija spasavanja u Entebeu, 1976" danas biti predstavljena u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

On je naveo da je ovo jedinstvena prilika da se građani Srpske, kroz prikaz autora, upoznaju sa jednom od najizazovnijih operacija spasavanja u izraelskoj istoriji, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Promocija knjige zakazana je za 19.00 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Savo Minić

Izrael

Republika Srpska

Komentari (2)

Pročitajte više

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић на састанку са директором Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци Спенсером Филдсом

Republika Srpska

Stevandić sa Fildsom: Srpska zainteresovana za saradnju

1 h

0
Дајана Радошљевић

Hronika

Dajana Radošljević ponovo uhapšena zbog bijelog praha

1 h

2
Романо Флоријани Мусолини

Fudbal

Praunuk Benita Musolinija debitovao za Lacio, ali to nije najluđa stvar

1 h

0
Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу

Republika Srpska

Počela sjednica Predsjedništva SNSD-a

1 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић на састанку са директором Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци Спенсером Филдсом

Republika Srpska

Stevandić sa Fildsom: Srpska zainteresovana za saradnju

1 h

0
Сједница Предсједништва СНСД-а у проширеном саставу

Republika Srpska

Počela sjednica Predsjedništva SNSD-a

1 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Nastavljamo da gradimo i povezujemo Republiku Srpsku

1 h

8
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Omogućiti isti kvalitet usluga u svim bolnicama

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

54

Minić objavio iznose jednokratne pomoći za studente i učenike

14

49

Saobraćaj potpuno obustavljen: Vozač poginuo u teškom sudaru s autobusom

14

44

Dodik: Minić predložio jednokratne naknade za učenike i studente

14

41

Kupio ga 1991. i nikada ga nije vozio: Prodaje se najunikatniji BMW na svijetu

14

40

Otkazan koncert Dina Merlina u Srbiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima