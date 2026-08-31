Minić: Srpska gaji poseban sentiment prema jevrejskom narodu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da Srpska i Srbi gaje poseban sentiment prema jevrejskom narodu i Izraelu zbog zajedničkog stradanja pod fašističkim terorom tokom Drugog svjetskog rata.

Minić je, nakon sastanka sa izraelskim dramaturgom Idom Netanjahuom, ocijenio da je od velikog značaja što će njegova knjiga "Jonijeva posljednja bitka: operacija spasavanja u Entebeu, 1976" danas biti predstavljena u sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

On je naveo da je ovo jedinstvena prilika da se građani Srpske, kroz prikaz autora, upoznaju sa jednom od najizazovnijih operacija spasavanja u izraelskoj istoriji, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Promocija knjige zakazana je za 19.00 časova.