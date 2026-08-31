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Kupio ga 1991. i nikada ga nije vozio: Prodaje se najunikatniji BMW na svijetu

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 14:41

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Аутомобил паркиран на улици.
Foto: Pexels/Vitali Adutskevich

Prodaje se BMW Z1 sa samo 42 kilometra, u originalnom stanju. Ovaj automobil iz 1991. godine predstavlja pravu vremensku kapsulu za kolekcionare.

Postoje automobili sa malom kilometražom, postoje garažni primerci, a onda postoji ovaj BMW. Njegov vlasnik kupio ga je potpuno novog 1991. godine, ali ga nikada nije registrovao niti mu je stavio registarske tablice. Danas, 35 godina kasnije, automobil na satu ima samo 26 milja, odnosno nevjerovatna 42 kilometra.

Riječ je o BMW-u Z1 koji će 12. septembra biti ponuđen na aukciji kuće Historiks na britanskom Askotu. Aukcijska kuća opisuje ga kao pravu "vremensku kapsulu", a teško je pronaći bolji izraz za automobil koji je više od tri decenije praktično ostao u stanju u kom je napustio fabriku.

Posebno je zanimljivo to što ga sadašnji vlasnik nije kupio naknadno kao kolekcionarski primjerak. Prema tvrdnjama kuće Historiks, upravo ga je on kupio potpuno novog u Velikoj Britaniji, nakon čega Z1 nikada nije registrovan i nikada nije nosio registarske tablice.

Nakon 35 godina još ima originalne gume

Broj na kilometar-satu možda najbolje pokazuje koliko je malo korišćen. Tamo stoji samo 26 milja, odnosno nešto manje od 42 kilometra.

Ali tu iznenađenjima nije kraj. Historiks navodi da automobil i dalje ima originalne gume, a ostatak vozila je takođe sačuvan u potpuno originalnom stanju. Veći dio života proveo je nekorišćen, a prije prodaje pažljivo je ponovo osposobljen kako bi bio spreman za novog vlasnika.

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Z1 je lakiran u karakterističnu metalik zelenu boju Ugrun, dok je unutrašnjost presvučena svijetlom kožom. Aukcijska kuća procjenjuje da bi automobil mogao dostići cijenu između 80.000 i 90.000 funti.

Da li će novi vlasnik doista početi da ga vozi, sasvim je drugo pitanje. Historiks otvoreno navodi da bi mnogi kolekcionari mogli biti u iskušenju da ga jednostavno sačuvaju upravo ovakvog, kao jedan od verovatno najbolje očuvanih BMW-a Z1 na svijetu.

Vrata su mu i danas spektakl

Ni običan Z1 nije automobil koji često prolazi nezapaženo. BMW ga je krajem osamdesetih razvio kao svojevrsni tehnološki demonstrator, a njegov ubjedljivo najpoznatiji detalj bila su vrata koja se nisu otvarala ka spolja.

Umjesto toga, električno su se spuštala vertikalno u visoke pragove automobila, a BMW navodi da se Z1 mogao voziti i sa spuštenim vratima.

Automobil je imao plastične spoljne panele karoserije i 2,5-litarski redni šestocilindrični motor sa 170 KS, dok mu je najveća brzina iznosila 225 kilometara na sat.

Rijetkost mu dodatno podiže vrijednost. BMW potvrđuje da je ukupno proizvedeno samo 8.000 primeraka Z1, a Historics tvrdi da je tek oko 50 primjeraka zvanično isporučeno u Veliku Britaniju.

Ovaj je, međutim, priča za sebe. Dok su drugi Z1 tokom proteklih 35 godina skupljali desetine ili stotine hiljada kilometara, njegov prvi vlasnik učinio je gotovo nevjerovatno, kupio ga je novog i praktično ga nikada nije pustio na put, prenosi Kurir.

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