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Porodila se Onlifans zvijezda koja je imala odnos sa 1.000 muškaraca

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 15:12

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Породила се Онлифанс звијезда која је имала однос са 1.000 мушкараца
Foto: Instagram/BonnieBlue

Kontroverzna britanska influenserka i Onlifensa zvijezda Boni Blu objavila je da se porodila, čime je stavila tačku na višemjesečne spekulacije o trudnoći.

Boni, koja je posljednjih mjeseci privlačila ogromnu pažnju javnosti svojim kontroverznim potezima, podijelila je na Instagramu snimak i fotografije svoje novorođene bebe.

Uz objavu je napisala: „A onda nas je bilo 1.058“, što je očigledna referenca na njen raniji kontroverzni poduhvat sa više od 1.000 muškaraca.

Бони Блу

Scena

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Vijest o porođaju stigla je nakon perioda u kojem su mnogi na društvenim mrežama sumnjali da je njena trudnoća stvarna. Boni je ranije čak tvrdila da je čitava priča bila prevara, da bi potom ponovo potvrdila da je trudna.

Sada je, međutim, pokazala da je beba rođena i podijelila detalje iz porodilišta.

U jednom od snimaka, koji je objavila neposredno nakon porođaja, Boni govori iz bolnice dok jede tost. Otkrila je da je imala carski rez i da je beba, prema njenim riječima, „veoma, veoma zdrava“.

„Imala sam carski rez. Beba je super, super zdrava. Kasnije idem kući“, rekla je Boni, dodajući da je porođaj bio bolan, ali da je prošao bolje nego što je očekivala.

Бони Блу

Scena

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Ispričala je i da je nakon što joj je pozlilo ujutru imala veoma neprijatan osjećaj zbog svježih šavova.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je snimak napravila sjedeći u toaletu, uz objašnjenje da se plašila da „gura“. Porođaj je obavljen u privatnoj londonskoj bolnici, a Boni je svojim pratiocima preporučila privatno liječenje ukoliko mogu da ga priušte.

„Zaista idite privatno ako možete, jer nije toliko skupo koliko mislite. Bukvalno je kao hotel“, poručila je.

Njena objava dolazi samo nekoliko dana nakon što je pokrenula novi kontroverzni „Final Stretch“ izazov, koji je predstavila kao način da se pripremi za porođaj. Taj potez izazvao je brojne reakcije na internetu, posebno zbog toga što je u okviru svog sadržaja povezivala trudnoću i seksualne performanse.

Ортиз

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Uprkos svemu, Boni sada tvrdi da je porođaj iza nje i da je sa bebom sve u redu. Na društvenim mrežama je objavila i prve fotografije novorođenčeta, ali za sada nije otkrila ime niti druge detalje o bebi.

Priča o njenoj trudnoći mesecima je bila predmet rasprava na internetu, a identitet oca djeteta i dalje nije poznat javnosti.

(Telegraf)

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Boni Blu

porođaj

Pornografija

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