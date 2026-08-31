Ministarstvo zdravlja Srpske pomoglo nabavku novog sanitetskog vozila

Dom za starija lica Prijedor dobio je danas novo sanitetsko vozilo "fijat dukato", vrijedno 121.680 KM, a čiju je nabavku pomoglo i Ministarstvo zdravlja Republike Srpske, saopšteno je danas iz ove ustanove.

Ministarstvo je dodijelilo 50.000 KM putem konkursa za raspodjelu sredstava od igara na sreću, a preostalih 71.680 KM Dom je obezbijedio iz vlastitih sredstava.

"Nabavkom ovog vozila riješili smo dugogodišnji problem pravovremenog prevoza svih naših korisnika do zdravstvenih i banjskih ustanova. Vozilo je opremljeno modernim nosilima, čija je nosivost do 250 kilograma, stolicama za prateće osoblje, kao i svom neophodnom opremom za prijatan i blagovremen prevoz", navedeno je u saopštenju.

Iz prijedorskog Doma za starija lica podsjetili su da je Vlada Republike Srpske prošle godine na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, takođe na osnovu javnog konkursa za raspodjelu sredstava od igara na sreću, dodijelila ovoj ustanovi 70.000 KM za projekat mehaničke ventilacije, koji je značajno unaprijedio uslove boravka korisnika, prenosi Srna.