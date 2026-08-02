Beba nije čekala porodilište: Djevojčica rođena u vozilu Hitne pomoći

Nesvakidašnji događaj zbio se u vozilu čačanske Hitne pomoći, kada jedna hrabra djevojčica nije željela da čeka i rodila se upravo u sanitetu.

Porodilja je primljena u Opštu bolnicu u Čačku nakon što joj je pukao vodenjak u 33. nedjelji i odlučeno je da bude prevezena u Univerzitetski-klinički centar u Kragujevcu.

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"Ekipa je morala brzo da reaguje, jer je došlo do nepredviđenog napredovanja porođaja tokom prevoza. Djevojčica je stigla na svijet oko 6 sati i 30 minuta, pred sam ulazak u Kragujevac. Odmah po rođenju, beba je zahtjevala potporu u disanju, nakon čega je zaplakala. Doktorka koja je bila u pratnji je potom sa bebom u naručju otrčala do odjeljenja UKC gdje je potom bebu preuzeo tim ljekara", kaže za RINU izvor iz Opšte bolnice u Čačku.

Najvažnije je da se i beba i majka osjećaju dobro i da je na kraju, bez obzira na izazove, sve prošlo kako treba.

Veliko znanje, profesionalnost i posvećenost u ključnom trenutku pokazala je doktorka Jovana Đoković koja je bila u pratnji porodilje, ali i babica Danijela Pajović koja je bila velika pomoć i podrška.

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Vozač saniteta Sredoje Blagojević takođe je pokazao veliku profesionalnost i tokom prevoza nije izgubljen nijedan minut, što je u tim trenucima bilo najvažnije.