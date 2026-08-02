Vučić: Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i FBiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se raduje susretu sa Srbima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, te da Srbija želi, hoće i može da pomogne svom narodu.

On je naveo da obilazi srpski narod i svetinje i da će posjetiti, između ostalog, Rmanj, Drvar, Manjaču, a prije toga Petrovačku cestu, gdje su srpska djeca zločinački ubijena tokom operacije "Oluja" kada su bježala sa svog ognjišta.

"Mnogo smo mjesta obišli, još mnogo energije imam i želim da je obiđemo još više

i želim da pomognemo još više", naveo je Vučić na profilu na "Instagramu".

On je rekao da će u naredna tri dana posjetiti više opština u Srpskoj, te podsjetio da je u svakoj opštini koju su do sada posjetili Srbija ostavila neizbrisiv trag, te ukazao na pomoć u izgradnji vrtića, škola, bolnica i izrazio zadovoljstvo zbog te pomoći.

"Duhovno jedinstvo srpskog naroda niko ne može da uništi", poručio je Vučić.