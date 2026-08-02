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Terorista iz Moskve je žena, oglasili se zvaničnici

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ATV redakcija
02.08.2026 15:29

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Терориста из Москве је жена, огласили се званичници
Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Ručno napravljena bomba koju je nosila žena usmrtila je najmanje tri osobe i povrijedila 21 u subotu uveče u blizini luksuznog restorana u centru Moskve, saopštile su vlasti. Na društvenim mrežama pojavile su se nepotvrđene spekulacije da bi napad mogao biti povezan sa ratom u Ukrajini.

Eksplozija se dogodila nešto prije 20 časova u blizini italijanskog restorana smještenog u jednom od sedam moskovskih nebodera iz Staljinovog doba, na Kudrinskom trgu, saopštila je policija.

Ruski Nacionalni antiteroristički komitet (NAK) naveo je da je neidentifikovana žena, koja je nosila improvizovanu eksplozivnu napravu, pokušala da uđe u restoran, ali ju je zaustavio radnik obezbjeđenja.

Prema navodima NAK-a, žena, radnik obezbjeđenja i jedan gost italijanskog restorana „Balci Rosi“ poginuli su na licu mjesta u eksploziji koja je uslijedila.

Televizija REN TV objavila je u nedjelju, pozivajući se na izvor, da su dvije osobe koje su prevezene u bolnicu naknadno preminule od zadobijenih povreda, čime je broj poginulih povećan na pet. Ta informacija, međutim, nije zvanično potvrđena. REN TV je naveo i da je šest osoba i dalje u teškom stanju.

Spekulacije o povezanosti sa ratom u Ukrajini

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izrazio je u nedjelju saučešće porodicama poginulih i poručio da će odgovorni biti kažnjeni.

„Juče je u Moskvi izveden brutalan teroristički napad“, naveo je Sobjanjin u saopštenju.

Vlasti nisu objavile imena poginulih i povrijeđenih, niti su saopštile podatke o osumnjičenima. Prema neprovjerenim izvještajima sa društvenih mreža, meta napada navodno je bio visoki ruski vojni komandant, koji nije povrijeđen.

Više od četiri godine od početka rata punog obima u Ukrajini, Rusija je ove godine obećala bolju zaštitu visokih vojnih zvaničnika nakon niza atentata i pokušaja ubistava, za koje je optužila Kijev.

Ruski vojni blogeri brzo su, ne navodeći dokaze, za napad optužili Ukrajinu. Kijev se nije odmah oglasio.

Dnevni list „Komersant“ objavio je da žena koja je nosila bombu možda nije znala da je eksploziv kod nje, te da je napravu mogla daljinski aktivirati druga osoba.

Na internet stranici restorana navedeno je da je objekat u subotu bio zatvoren zbog privatnog događaja.

Način izvođenja napada podsjetio je na bombaški napad iz 2023. godine, u kojem je poginuo ruski provojni bloger Vladlen Tatarski.

Mlada žena Darja Trepova osuđena je na 27 godina zatvora jer je Tatarskom predala bombu skrivenu u statueti, koja je eksplodirala u njegovim rukama. Ona je tvrdila da je postupala po nalogu muškarca iz Ukrajine koji joj je poslao novac.

Visoki ukrajinski zvaničnici u to vrijeme nisu preuzeli odgovornost za napad, ali nisu ni negirali umiješanost.

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Moskva

Teroristički napad

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