Sudarila se dva helikoptera prilikom gašenja požara: Akcija spasavanja u toku

Dva vatrogasna helikoptera sudarila su se tokom gašenja požara zapadno od Atine, a operacija potrage i spasavanja je u toku u oblasti Psata, saopštila je grčka vatrogasna služba.

Grčki vatrogasci jutros su nastavili borbu sa velikim požarom zapadno od glavnog grada, a stotine pripadnika službi za hitne intervencije provele su noć na licu mjesta u planinama Kitairon, prenose mediji.

Oni imaju podršku dobrovoljaca, vojnih vozila i teške opreme. U zoru su vatrogasni avioni i helikopteri nastavili sa radom, javila je ranije državna televizija ERT.

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Plamen se povremeno brzo širi zbog jakog vjetra, a posebno su teško pogođene oblasti Veniza i Psata.

Hitna pomoć saopštila je da se vatra kreće na istok i da je udaljena samo nekoliko kilometara od grada Megara, oko 50 kilometara zapadno od Atine.

(Srna)