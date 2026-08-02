Dodik i Vučić stigli u Drvar

Predsjednik Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovali su u Drvar, gdje će se sastati sa opštinskim rukovodstvom i obići pogon fabrike "Jumko".

Vučića i Dodik u Drvaru su dočekali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministri u Vladi Republike Srpske Željko Budimir i Radenko Budić, načelnik opštine Drvar Dušica Runić, te veliki broj građana koji su nosili nastave Srbije i Republike Srpske.

Runićeva je izjavila ranije Srni da će na sastanku biti riječi o projektima koji su u ovoj opštini realizovani uz pomoć vlada Republike Srpske i Srbije, ali i o budućim projektima.

"Od Srbije očekujemo podršku za realizaciju infrastrukturnih projekata koji su od velikog značaja za razvoj Drvara i poboljšanje uslova života stanovništva", navela je Runićeva.

Dodik i Vučić u fabrici Jumko

Ona je naglasila da srpski narod u Drvaru može opstati i razvijati se samo uz kontinuiranu podršku Republike Srbije i Republike Srpske, prenosi Srna.

Pogon vranjske kompanije "Jumko" u Drvaru svečano je otvoren 29. januara 2020. godine, a za njegovu izgradnju i opremanje Vlada Srbije je izdvojila 500.000 evra.

Dodik i Vučić prije Drvara posjetili su manastir Rmanj, gdje su razgiovarali sa episkopom bihaćko-petrovački Sergijem.