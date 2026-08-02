Dodik: Važno da Srbi ne prodaju imanja na području Eparhije bihaćko-petrovačke

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je važno da Srbi na području Eparhije bihaćko-petrovačke i rmanjske ne žele da prodaju svoja imanja.
"Mi ovdje pomažemo, počev od mjesne zajednice", rekao je Dodik tokom sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i Njegovim preosveštenstvom episkopom bihaćko-petrovačkim Sergijem u manastiru Rmanj.
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Episkop Sergije: Eparhija bihaćko-petrovačka ključna za opstanak Srba u Krajini
Istakao je da institucije Srpske pružaju podršku za sve četiri srpske opštine u Federaciji BiH.
Sastanku prisustvuje i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevanić, koji je uputio zahvalnost predsjedniku Srbije za pomoć koju pruža Srbima i Federaciji BiH i Srpskoj.
(Srna)
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