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Kraj toplotnog talasa i osvježenje

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 15:50

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Крај топлотног таласа и освјежење
Foto: ATV

Kako su meteorolozi i predviđali, posljednji toplotni talas ove godine završiće narednog vikenda.

Tokom vikenda se očekuju padavine koje će značajno spustiti teperaturu i donijeti željeno osvježenje. Sa njim ćemo se ove godine oprostiti od ekstremnih temperatura.

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Međutim, do tada, ispred nas je teških pet dana. Najtopliji dani bi trebalo da budu srijeda i četvrtak kad bi temperatura mogla da prelazi 40 stepeni, a tada će doći i do fenomena poznatog kao tropske noći.

Od vikenda bi temperatura mogla da padne na maksimalnih 30 stepeni.

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Tagovi :

Vremenska prognoza

toplotni talas

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