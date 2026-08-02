Kraj toplotnog talasa i osvježenje

Kako su meteorolozi i predviđali, posljednji toplotni talas ove godine završiće narednog vikenda.

Tokom vikenda se očekuju padavine koje će značajno spustiti teperaturu i donijeti željeno osvježenje. Sa njim ćemo se ove godine oprostiti od ekstremnih temperatura.

Društvo Meteorolog otkriva kada nas očekuje osvježenje

Međutim, do tada, ispred nas je teških pet dana. Najtopliji dani bi trebalo da budu srijeda i četvrtak kad bi temperatura mogla da prelazi 40 stepeni, a tada će doći i do fenomena poznatog kao tropske noći.

Od vikenda bi temperatura mogla da padne na maksimalnih 30 stepeni.