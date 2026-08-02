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Episkop Sergije: Eparhija bihaćko-petrovačka ključna za opstanak Srba u Krajini

02.08.2026 15:02

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Епископ Сергије: Епархија бихаћко-петровачка кључна за опстанак Срба у Крајини
Foto: SRNA

Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije poručio je danas da je ova eparhija od ključnog značaja za opstanak Srba u Krajini.

Vladika je na dočeku predsjednika Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u manastiru Rmanj istakao da obnova ove svetinje ne bi bila moguća bez bratske pomoći, razumijevanja i podrške predsjednika Srbije.

"Stojite ovdje danas među nama kao predsjednik Srbije, ali i kao naš brat i istinski prijatelj, kao onaj koji razumije naše potrebe, ali i našu nemoć. Zato ste se, pomažući Rmanj, upisali u njegovu istoriju koja vas neće zaboraviti i koja će i vas i nas spominjati čak i onda kada se naši koraci više ne budu čuli i kada utihnu naši glasovi. Istorija nepogrešivo pamti", rekao je episkop Sergije.

Govoreći o položaju Srba u zapadnom dijelu Krajine, episkop je naglasio da Srpska pravoslavna crkva nikada nije napustila svoj narod.

"Ostali smo izvan Srbije, ali Crkva nije niti će ikada ostaviti svoj narod i njegove svetinje. Ovo je prostor na kojem su naši preci živjeli, stvarali i umirali i zato ćemo ostati da čuvamo Krajinu i njene svetinje za buduća pokoljenja", poručio je episkop Sergije.

Vladika je naglasio da je snažna Eparhija bihaćko-petrovačka preduslov opstanka srpskog naroda u ovom kraju, navodeći da se uz obnovu hramova i manastira, radi i na očuvanju istorijskog pamćenja kroz Centar za istoriju, tradiciju i duhovnost.

"Da nema Crkve i njenih hramova, mnogi ne bi imali gdje da se vrate. Crkva povezuje raseljene Srbe sa njihovim zavičajem, a naši hramovi i grobovi čuvaju identitet i pamćenje našeg naroda", poručio je episkop Sergije.

Vladika je pozvao predsjednike Dodika i Vulića da nastave da vode računa o Srbima koji žive van granica Srbije i Srpske.

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Vladika Sergija

Aleksandar Vučić

Milorad Dodik

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