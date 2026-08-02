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Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 14:36

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Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје
Foto: ATV

Zbog planiranih radova na mreži, pojedini dijelovi Banjaluke sutra će privremeno ostati bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Isključenja su predviđena u periodu od 08:00 do 12:00 časova.

U ovom vremenskom intervalu redukcijom će biti obuhvaćeni dijelovi ulica Kojića put, Milana Cvijetića i Milana Mirića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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naselja bez struje

Struja

isključenje struje

Banjaluka

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