Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog planiranih radova na mreži, pojedini dijelovi Banjaluke sutra će privremeno ostati bez napajanja električnom energijom, saopšteno je iz "Elektrokrajine".
Isključenja su predviđena u periodu od 08:00 do 12:00 časova.
U ovom vremenskom intervalu redukcijom će biti obuhvaćeni dijelovi ulica Kojića put, Milana Cvijetića i Milana Mirića.
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