Logo

Gradonačelnik Moskve: Eksplozija u restoranu je teroristički napad

Autor:

ATV redakcija
02.08.2026 14:35

Komentari:

0
Москва, Русија
Foto: ATV

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je jučerašnji bombaški napad na restoran u glavnom gradu Rusije bio brutalni teroristički akt.

"Juče je u Moskvi izvršen brutalni teroristički akt koji je odnio ljudske živote. Žrtve se trenutno nalaze u gradskim bolnicama, gdje im se pruža sva neophodna njega", napisao je Sobjanjin na društvenim mrežama.

Александар Вучић

Srbija

Vučić: Radujem se susretu sa Srbima u Srpskoj i FBiH

U sinoćnjoj eksploziji u centru Moskve poginule su tri osobe, uključujući ženu bombaša, javili su ruski državni mediji pozivajući se na lokalne zvaničnike.

Istražna komisija je saopštila da je najmanje 21 osoba ranjena kada je eksplozivna naprava aktivirana u restoranu na trgu Kudrinskaja.

Žena je pokušala da prokrijumčari bombu u lokal, ali je obezbjeđenje odbilo da je pusti prije nego što je bomba eksplodirala, prenijela je agencija RIA Novosti.

Додик и Вучић

Republika Srpska

Vučić stigao u manastir Rmanj, dočekao ga Dodik

Zasad nema više informacija od ruskih vlasti i niko nije javno preuzeo odgovornost za eksploziju.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Moskva

Rusija

Teroristički napad

Sergej Sobjanin

Komentari (0)

Pročitajte više

Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.

Svijet

Požar zbog kojeg je evakuisano preko 200.000 ljudi stavljen pod kontrolu

6 h

0
Славина, вода

Region

Uvedene mjere štednje vode zbog suše i povećane potrošnje

6 h

0
Хуманитарна акција за породицу Шукало из Бањалуке - „800 километара из блока“.

Banja Luka

Od Minhena do Banjaluke: Brat i sestra na putu od 800 km za porodicu Šukalo

7 h

0
Људмила Туркова Константиновна, дјевојка чије је тијело пронађено у коферу у Београду

Srbija

Poznato kolika kazna prijeti ubici Ruskinje u Beogradu: Tijelo stavio u kofer i bacio u kanal

7 h

0

Više iz rubrike

Ватрогасци гасе пожар у шуми близу Благона, током шумских пожара на југозападу Француске, у сриједу, 29. јула 2026. године.

Svijet

Požar zbog kojeg je evakuisano preko 200.000 ljudi stavljen pod kontrolu

6 h

0
авион унутрашњост сједишта путници

Svijet

Horor na poznatoj turističkoj destinaciji: Srušio se avion, nema preživjelih

7 h

0
Заставе Мађарске на згради.

Svijet

Kritičan period u narednih pet dana u Mađarskoj

8 h

0
Дјечак држи џојстик и игра игрице

Svijet

Zloglasna grupa "764" vrbuje djecu kroz igrice, ovako biraju mete

10 h

0

  • Najnovije

20

17

Real Madrid zarađuje nevjerovatne cifre od akademije

20

10

Osvojio 220 miliona pa preminuo: Supruga osim nasljedstva dobila i bizarnu obavezu

20

01

Minić: Srpska nikad stabilnija i ide nezaustavljivo naprijed

19

56

Mazalica uzvratio Crnatku: Nije problem doručak, već što iz Hrvatske držiš lekcije

19

52

Nema novih žarišta afričke kuge svinja u Semberiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima