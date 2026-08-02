Gradonačelnik Moskve: Eksplozija u restoranu je teroristički napad

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je jučerašnji bombaški napad na restoran u glavnom gradu Rusije bio brutalni teroristički akt.

"Juče je u Moskvi izvršen brutalni teroristički akt koji je odnio ljudske živote. Žrtve se trenutno nalaze u gradskim bolnicama, gdje im se pruža sva neophodna njega", napisao je Sobjanjin na društvenim mrežama.

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U sinoćnjoj eksploziji u centru Moskve poginule su tri osobe, uključujući ženu bombaša, javili su ruski državni mediji pozivajući se na lokalne zvaničnike.

Istražna komisija je saopštila da je najmanje 21 osoba ranjena kada je eksplozivna naprava aktivirana u restoranu na trgu Kudrinskaja.

Žena je pokušala da prokrijumčari bombu u lokal, ali je obezbjeđenje odbilo da je pusti prije nego što je bomba eksplodirala, prenijela je agencija RIA Novosti.

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Zasad nema više informacija od ruskih vlasti i niko nije javno preuzeo odgovornost za eksploziju.

(Srna)