Od Minhena do Banjaluke: Brat i sestra na putu od 800 km za porodicu Šukalo

Brat i sestra, Benjamin (30) i Dorotea Kojić (34), krenuli su danas u još neviđenu akciju „800 kilometara iz bloka“.

Benjamin će trčati 800 km ih Minhena do Banjaluke, dok će ga sestra pratiti na biciklu kako bi sakupili što više novca za pomoć šestočlanoj porodici Šukalo iz Zalužana kojoj HO „Srbi za Srbe“ gradi novu kuću za šta je potrebno sakupiti više 120.000 KM.

Pred Benjaminom je je 16 dana trčanja, po jedan maraton svakog dana. Sa akcijom je počeo danas, simbolično, ispred ispred pravoslavne crkve u Perlahu. Oboje su rođeni u Banjaluci ali su se kao djeca odselili u Njemačku. Dorotea sada živi u dalekoj Australiji i odatle je došla da podrži brata.

Najviše se, kažu, raduju trenutku kada će stići u Banjaluku i upoznati porodicu Šukalo koju do sada nikada nisu sreli.

Benjamin za Provjereno.info kaže da je mu ovo oduvijek bila želja, da putem kojim je bezbroj puta išao autom iz Njemačke za Banjaluku sada trči.

„Dugo se bavim trčanjem, trenirao sam jedno vrijeme i atletiku. Nisam htio da ovo bude samo moj lični podvig, želio sam da pomognem nekome. Moje rodno mjesto je Trn, a porodica Šukalo živi nedaleko, u Zalužanima. Zato mi je bilo simbolično da trčim upravo do njih“, priča Benjamin.

Iako nikada nije uradio ništa slično, kaže da straha nema te da se za ovo spremao jako dugo.

„Uvijek sam volio nove izazove. Spremao sam se ovo dugo, čak sam trčao neke veće distance sa prslukom od 10 kg. Trenirao sam i pod težim uslovima, sa jaknom i duksom na temperaturi preko 30 stepeni. Trčanje je moja velika ljubav, osjećam se slobodno dok trčim pa sam upravo zato i izabrao trčanje kao način da pomognem porodici Šukalo“, rekao je Benjamin.

Otkrio je šta će biti najveći izazov i da li postoji neka dionica koje se posebno pribojava.

„Najveći izazov će biti nadmorska visina koju ću morati da pređem preko Alpi i naravno vrućina koja će otežavati misiju. Posebna ruta će biti posljednja kada budem prolazio kroz svoje rodno mjesto i stigao do porodice zbog koje sve ovo radim“, kaže Benjamin.

U najtežim trenucima, kaže, neće misliti na umor. Glavna motivacija mu je pomoć porodici Šukalo zbog koje će, nada se, preći sve prepreke.

„Ne radim ovo samo za sebe. Radim da četvorica dječaka i njihovi roditelji dobiju novi krov nad glavom. To će me nositi kada bude najteže. Velika motivacija mi je i sestra koja je prešla hiljade kilometara da bude uz mene, a najveća nagrada biće mi osmijeh porodice Šukalo kada stignem kao i ljudi koje me budu podržavali tokom puta“, iskren je Benjamin.

Poziva sve koji žele da mu se pridruže.

„Svako može kad god ili gdje god da mi se pridruži i trči sa mnom. Nije važno da li je to jedan kilometar ili više. Svaka podrška će mi značiti na ovom velikom putu“, zaključio je Benjamin.

I pred Benjaminovom sestrom Doroteom je težak izazov. 800 km preći će biciklom ne samo kako bi bila bratovljeva podrška već i da pomogne porodici Šukalo. Kaže da se nije dvoumila nijednog trenutka kada je čula Benjaminovu ideju.

„Kada sam vidjela koliko je zapravo truda, planiranja i odricanja potrebno za jedan ovakav poduhvat, osjetila sam da želim da budem uz brata i da mu budem podrška. Znala sam da ga čeka dug i fizički izuzetno zahtijevan put i bilo mi je prirodno da budem dio toga, da mu pomognem koliko mogu i da zajedno prođemo kroz ovo iskustvo i tako pomognemo šestočlanoj porodici Šukalo“, kaže Dorotea.

Zahvalna je što je u prilici da iskoristi mjesec dana slobodno i što je zdravlje i fizička spremnost služe da može da iznese ovakav put.

„To nije nešto što uzimam zdravo za gotovo. Mnogi bi možda željeli da pomognu, ali nemaju tu mogućnost. Ja sam je imala i smatrala sam da bi bilo pogrešno da je ne iskoristim. Naravno, humanitarni cilj cijeloj ovoj priči daje mnogo dublji smisao. Ako svojim prisustvom mogu da olakšam bratu ovaj put, a zajedno pritom pomognemo jednoj porodici, onda nisam imala nijedan razlog da ostanem na drugom kraju svijeta“, iskrena je Dorotea.

Na pitanje kako je reagovala kada joj je brat saopštio da planira da pretrči 800 kilometara, odgovor je stigao bez razmišljanja.

„Od samog početka nijednog trenutka nisam pomislila da on to neće uspjeti. Poznajem svog brata dovoljno dobro da znam da ovakve odluke ne donosi olako. Kada nešto zacrta, spreman je da uloži ogroman rad, trud i odricanje kako bi svoj cilj ostvario. Upravo zato me njegova odluka nije iznenadila, već mi je izazvala ogromno divljenje.

Vremenom sam shvatila da ovih 800 kilometara uopšte nisu samo priča o sportu. Oni su simbol istrajnosti, saosjećanja i poruke da nečiji život može postati bolji ako smo svi spremni da ponesemo mali dio tereta“, kaže ona.

Najveći ponos joj je, ističe, što će zajedno sa bratom pomoći ljudima koje do sada nisu ni poznavali.

„Izuzetno sam ponosna. Ova akcija me još jednom podsjetila da čovječnost ne zavisi od toga da li nekoga lično poznajemo. Život često pokaže da su upravo ljudi koje nikada ranije nismo sreli spremni da pruže ruku onda kada je najpotrebnije, dok se nekada dogodi da oni sa kojima smo proveli godine života ne budu uz nas kada nam je najteže. Zato vjerujem da dobrota ne poznaje granice, niti poznanstva“, tvrdi Dorotea i dodaje: Porodicu Šukalo nismo poznavali prije ove akcije, ali to nije umanjilo našu želju da pomognemo. Naprotiv, vjerujemo da će ovaj naš put barem malo olakšati njihov život i to nam je najveća motivacija. Radujemo se trenutku kada ćemo ih upoznati u Banjaluci, jer će tada svih tih 800 kilometara dobiti jedno posebno, ljudsko lice.

Iako je od Banjaluke dijele hiljade kilometara, Dorotea vjeruje da udaljenost ništa ne znači kada postoji dobra namjera.

„Australija jeste daleko, ali ova akcija pokazuje da su kilometri samo broj na karti. Ako postoji iskrena želja da nekome pomognete, onda kilometri vrlo brzo izgube na značaju. Nije važno odakle dolazite, već koliko ste spremni da učinite za drugoga kada vam se ukaže prilika. Meni je bilo važno da budem uz brata, da mu olakšam ovaj put koliko god mogu i da zajedno uradimo nešto što će nekome zaista značiti. Na kraju, nije važno odakle dolazite ni koliko ste daleko, već koliko ste spremni da učinite za nekoga kada vam se ukaže prilika“, zaključila je Dorotea.

Kako pomoći porodici Šukalo

Porodici Šukalo možete pomoći pozivom na broj 17763 iz fiksne i mobilne telefonije (3 KM)

Račun: 56201281300241-58 (NLB razvojna banka)

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