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Odlazak u kino rizik za Banjalučane, nadležni ignorišu problem

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 15:48

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Оштећена степеница код Синеплекса Палас
Foto: BL Portal

Odlazak u kino, tačnije Sinepleks Palas, mogao bi da predstavlja pravi rizik za Banjalučane zbog oštećenja na stepenicama, a koje nadležni duže vrijeme ignorišu.

Banjalučani koji svakodnevno koriste prolaz prema velikom marketu i bioskopu, treba dobro da paze kako hodaju.

Jedna od stepenica potpuno je uništena, pa jedan pogrešan korak može imati ozbiljne posljedice.

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Riječ je o lokaciji kojom svakodnevno prođe na stotine sugrađana, a poseban oprez neophodan je u večernjim časovima.

Zabrinutost ne kriju ni prolaznici koje su novinari zatekli na ovoj lokaciji.

"Sramota je da u samom centru grada, na korak od bioskopa i šetališta, mjesecima stoji ovakva rupa. Prošle sedmice sam gledao stariju ženu koja je zapela na ovaj odvaljeni beton i umalo pala. Noću se ovo gotovo i ne vidi. Zar neko treba ozbiljno da se povrijedi pa da se sjete da zamijene jednu običnu ploču?“, ogorčen je Banjalučanin koga je ekipa "BL Portala" zatekla u prolazu.

Ignorisanje problema

Povodom ovog problema, redakcija pomenutog sajta reagovala je prije više od 20 dana.

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Gradsku upravu Banjaluka tada su pitali kada je planirana sanacija ovog stepeništa, ali odgovor do danas nije stigao.

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Banjaluka

Kino Palas

Oštećenje

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