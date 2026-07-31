Požar u "Livnici Jelšingrad", na terenu 9 vatrogasaca i 4 vozila

U praznoj hali u "Livnici Jelšingrad" u Banjaluci izbio je požar, a na terenu je devet vatrogasaca sa četiri vozila.

Ovu informaciju za "Nezavisne novine" potvrdio je Miroslav Malinić, komandant Vatrogasne brigade Banjaluka.

"Intervencija je počela u 4.45 i još uvijek su naši ljudi na terenu. Požar je pod kontrolom. Na terenu je devet ljudi i četiri vozila", istakao je on za "Nezavisne novine".

Očekuje se da će više informacija biti poznato tokom dana.

Više od 60 vatrogasaca gasilo požar u fabrici kod Teslića, slijedi procjena štete

Podsjećamo, i u Tesliću vatrogasci su se tokom noći borili sa požarom u fabrici drvenih sortimenata "Elgrad" u Donjem Rankoviću, a požar je stavljan pod kontrolu.

Savo Bubić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić, izjavio je za RTRS da je požar lokalizovan i da je u toku njegovo potpuno gašenje.

"U vatri je uništena velika količina drvnih sortimenata, kao i gotovih i polugotovih proizvoda. U gašenju je učestvovalo više od 60 vatrogasaca sa oko 25 vozila, uz pomoć ekipa iz više lokalnih zajednica", naglasio je Bubić.

Dule Borić, načelnik Civilne zaštite u Tesliću, rekao je da je tokom vatrene stihije u potpunosti izgorjela glavna hala sa generatorima, fotonaponskim pločama i kubici drvnih sortimenata, te da je šteta ogromna, prenosi Srna.

Na gašenju požara su, osim iz Teslića, bili angažovani vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Maglaja, Žepča, Prnjavora, Kotor Varoša, Stanara, Jelaha, kao i iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša.

Iz dobojske Teritorijalne vatrogasno–spasilačke jedinice rečeno je da su kao ispomoć intervenisali juče od 18.00 časova do jutros u 4.00 časa, i da je šteta na fabrici totalna.

Iz Policijske uprave Doboj ranije je rečeno da je požar prijavljen Policijskoj stanici Teslić juče u 16.30 časova.