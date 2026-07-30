Logo

Humanost na djelu: Banjalučka policija prikupila 50 doza krvi

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 11:09

Komentari:

0
Хуманост на дјелу: Полицијски службеници Бањалуке прикупили 50 доза крви
Foto: Srna

Načelnik Sektora policije Policijske uprave Banjaluka Momčilo Marić rekao je danas da su pripadnici ove Policijske uprave tokom dva dana dobrovoljnog davalaštva prikupili oko 50 doza krvi.

"Ono što je još važnije jeste humanost koju su pokazali policijski službenici ovim gestom. Mi nismo samo tu da provodimo zakon i štitimo javni red i mir, nego i da priskočimo u pomoć građanima kada je to potrebno", rekao je Marić novinarima.

On je zahvalio policijskim službenicima što su učestvovali u akciji i poručio Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske da će se uvijek rado odazvati na sve akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan rekla je da su u svim centrima Zavoda zalihe krvi zadovoljavajuće.

"Svake sedmice imamo aktivnosti u Banjaluci i drugim gradovima. Prije ove imali smo akcije sa Crvenim krstom u Laktašima, Kotor Varošu, a slijede Čelinac i Mrkonjić Grad", navela je Guzijan.

Ona je podsjetila da je velika akcija dobrovoljnog davanja krvi sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske počela u utorak, 28. jula.

"Najavljeno je oko 400 pripadnika koji su zainteresovani da učestvuju u akciji, a u Banjaluci je najveći odziv jer imamo i kadete Policijske akademije", rekla je Guzijan.

Ona je dodala da je u prethodnim danima oko 100 pripadnika Policijske akademije darovalo krv, te da su u toku aktivnosti sa pripadnicima policijskih uprava širom Srpske.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje do sutra širom Srpske akciju dobrovoljnog davanja krvi u kojoj će učestvovati 476 pripadnika Ministarstva i 103 kadeta Policijske akademije, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PU Banjaluka

MUP Republike Srpske

dobrovoljno darivanje krvi

Humanitarna akcija

Zavod za transfuziju

Komentari (0)

Pročitajte više

ПУ Бијељина даривање крви

Republika Srpska

Pripadnici PU Bijeljina u dvodnevnoj akciji davanja krvi

1 d

0
ПУ Источно Сарајево давање крви

Republika Srpska

Pripadnici PU Istočno Sarajevo u akciji dobrovoljnog davanja krvi

1 d

0
Добровољно давање крви МУП

Republika Srpska

Budimir: Pripadnici MUP-a Srpske među najmasovnijim davaocima krvi

2 d

3

Više iz rubrike

Нова Варош станари косе амброзију

Banja Luka

Mještani Nove varoši sami kosili ambroziju: Od posječenog drvoreda do ambrozije na ulici

1 h

0
Мићо Дробац, мјештанин Чесме

Banja Luka

Neizvjesno u Česmi: Klizište iselilo stanovnike

3 h

0
Ратко Јокић директор Депота

Banja Luka

Jokić: Rješenje za deponiju postoji, ali bez Grada nema pomaka

4 h

5
Снимак Бањалуке из ваздуха

Banja Luka

Banjalučanima upućen ozbiljan apel, moguće i kazne

13 h

0

  • Najnovije

12

14

Košarac: Konakovićevo perfidno nastojanje da rehabilituje propale politike

12

10

Graorac: Tri decenije bez pravde za srpske žrtve

12

07

Šokantan slučaj u Banjaluci: Ženu i dijete držali zatočene u stanu!

12

06

U Rijeci zbog najavljenog toplotnog talasa beskućnicima obezbijeđen smještaj

12

03

Počinje najveća obnova prijedorske bolnice: Investicija vrijedna skoro 196 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima