Humanost na djelu: Banjalučka policija prikupila 50 doza krvi

"Ono što je još važnije jeste humanost koju su pokazali policijski službenici ovim gestom. Mi nismo samo tu da provodimo zakon i štitimo javni red i mir, nego i da priskočimo u pomoć građanima kada je to potrebno", rekao je Marić novinarima.

On je zahvalio policijskim službenicima što su učestvovali u akciji i poručio Zavodu za transfuzijsku medicinu Republike Srpske da će se uvijek rado odazvati na sve akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Pomoćnik direktora za medicinske poslove Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan rekla je da su u svim centrima Zavoda zalihe krvi zadovoljavajuće.

"Svake sedmice imamo aktivnosti u Banjaluci i drugim gradovima. Prije ove imali smo akcije sa Crvenim krstom u Laktašima, Kotor Varošu, a slijede Čelinac i Mrkonjić Grad", navela je Guzijan.

Ona je podsjetila da je velika akcija dobrovoljnog davanja krvi sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske počela u utorak, 28. jula.

"Najavljeno je oko 400 pripadnika koji su zainteresovani da učestvuju u akciji, a u Banjaluci je najveći odziv jer imamo i kadete Policijske akademije", rekla je Guzijan.

Ona je dodala da je u prethodnim danima oko 100 pripadnika Policijske akademije darovalo krv, te da su u toku aktivnosti sa pripadnicima policijskih uprava širom Srpske.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje do sutra širom Srpske akciju dobrovoljnog davanja krvi u kojoj će učestvovati 476 pripadnika Ministarstva i 103 kadeta Policijske akademije, prenosi Srna.