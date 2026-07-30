Jokić: Rješenje za deponiju postoji, ali bez Grada nema pomaka

Stari/novi problemi ponovo su aktuelni u Banjaluci, a ovaj put riječ je o regionalnoj deponiji u naselju Ramići, gdje su mještani održali i proteste.

Mještani su protestom pokušali uticati na rješavanje višegodišnjeg problema, a koji se odnosi na nesnosan miris, strah od zaraze, te u pokrenuli pitanje odgovornosti i mogućih rješenja, a o čemu je za ATV ovog jutra govorio Ratko Jokić, direktor Depota.

„Razumijem nezadovoljne i zabrinute građane okolnih naselja Ramići i Dragočaj. Niko nema pravo da utiče na normalno odvijanje života i taj neprijatan miris ne smije niko da zanemaruje, a mi se time bavio svaki dan, na način da regionalna deponija što manje utiče na okolinu i normalno odvijanje života“, poručio je Jokić.

Kada je riječ o problemima a kojima se Depot, ali i građani u okolini suočavaju, riječ je o dva aktuelna, a odnose se na neizgradnju nove sanitarne kasete jer su kapaciteti postojeće popunjeni, a o čemu je rukovodstvo Depota već govorilo, napomenuo je Jokić.

Drugi problem odnosi se na pravni spor sa Čistoćom a.d. Banjaluka, a koji traje oko 15 godina te kao takav kako ističe Jokić nanosi veći problem s obzirom da se ne može vršiti investiciono ulaganje u regionalnu deponiju niti realizovati neophodni projekti i ulaganja kako bi se unaprijedio rad.

„Rješenje ima. Onaj ko želi i hoće, rješenje uvijek može da nađe. Možemo da gradimo sanitarnu kasetu čim riješimo pravni spor, a ujedno paralelno bi se trebalo raditi ili na novoj lokaciji ili da se usavršava i modernizuje sa ekološki prihvativom spalionicom“, kazao je Jokić.

Jokić je poručio da je dovoljna želja odgovornih te da se problemi mogu rješavati paralelno jeda s drugim te bi se sanitarna kaseta mogla izgraditi u roku od 6-9 mjeseci, a što bi uticalo na znatno smanjenje neprijatnih mirisa, a na koje se mještani Ramića i Dragočaja svakodnevno žale.

„Možemo raditi i na pronalasku trajnog rješenja, a ono se odnosi na izmještanje trenutne lokacije regionalne deponije ili da se napravi ekološki prihvatljiva spalionica“, kazao je Jokić.

Mještani su na jučerašnjim održanim protestima bili jednoglasni – pronalazak nove lokacije ili pronalazak adekvatnog rješenja za trenutnu lokaciju jer ovaj put, kako su poručili neće odustati, a rok za rješavanje ovih problema im je 3 sedmice.

„Za tri sedmice, ovaj problem se ne može riješiti, to otvoreno kažem, ali dvije godine otkako sam na čelu Depota, odmah sam reagovao, pozvao sve relevantne institucije, osam lokalnih zajednica, nadležno ministarstvo, Kabinet predsjednika, da sjednemo za sto i da nađemo rješenje, a rješenje ima i da krenemo odmah u realizaciju“, kazao je Jokić.

On je naglasio da se na njegov poziv, od prije dvije godine javilo 7 lokalnih jedinica, nadležno ministarstvo, Kabinet predsjednika dok od Grada Banjaluka odgovora nije bilo.

„Poslali su službenike, koji ne mogu da odluče u ime Grada. Još od Grada me niko nije kontaktirao. Na protestima, od organizatora sam saznao da su kontaktirali i Grad te ih pozvali da dođu na protest, ali se niko nije odazvao. Grad Banjaluka je u iznosu od 62% vlasnik i to je njen udio u regionalnoj deponiji u Ramićima te u tom slučaju su dužni da budu nosioci iznalaženja rješenja za ovu situaciju“, poručuje Jokić.

Kada je riječ o rješenju, Jokić kaže da, će ovog jutra poziv biti upućen svim relevantnim institucijama, od nadležnog ministarstva, Kabineta predsjednika kao i svih lokalnih jedinica, koje odlažu otpad u Ramićima u cilju pronalaska što skorijeg rješenja.

„Mi svake godine imamo povećanje priliva odvoženja komunalnog otpada. Svjedoci ste da se svake godine temperature povećavaju te da zbog toga raste i jača intenzitet i neprijatnog mirisa. Ja sam optimista i neko ko će se potruditi na sve načine da riješimo ovaj problem, od relevantnih institucija, ponovo ih javno pozivam te i građane da pronađu svoje predstavnike i svi radimo na tom rješavanju“, rekao je Jokić.

S obzirom da je Grad Banjaluka većinski vlasnik, na njemu je najveća odgovornost i procedura koja će se odnositi na rješavanje. Jokić je napomenuo da je gradonačelnik Draško Stanivuković najavio potragu za novom lokacijom kada je Depot u pitanju, ali još uvijek nema o tome nikakva saznanja osim onih iz medija.

„Gradonačelnik je prije šest godina u svojoj predizbornoj kampanji najavljivao rješavanje toga i evo, šest godina je prošlo, rješenja nema, ne krivim samo njega, još je tu ljudi koji su odgovorni za ove probleme“, rekao je Jokić te ponovo naglasio da je spreman da rješava probleme, ali bez odgovora Grada Banjaluka brza i efikasna reakcija neće biti moguća.