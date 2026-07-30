Epstin godinama donirao novac za školu: Optužbe za zlostavljanje se samo nižu

Dvije osobe su optužile Džefrija Epstina za seksualno uznemiravanje dok je pohađao prestižnu umjetničku školu u Mičigenu kojoj je godinama davao velike donacije. Ovi navodi su dio istrage koja je takođe otkrila desetine žalbi protiv skoro 50 drugih zaposlenih, a slučajevi obuhvataju nekoliko decenija, izvještava Gardijan .

Istraga u Interlohenu

Interlohenski centar za umjetnost, koji vodi ljetnji kamp i školu scenskih umjetnosti za studente iz cijelog svijeta, angažovao je advokatsku firmu 2024. godine da istraži navode o seksualnom napadu. Istraga se prvobitno fokusirala na nastavno osoblje i zaposlene, ali je kasnije proširena i na nalaze o Džefriju Epštajnu. Epštajn je bio finansijer koji je izvršio samoubistvo u zatvoru 2019. godine u 66. godini.

Škola je uklonila Epštajnovo ime sa jedne od svojih zgrada nakon njegove osude za seksualni zločin na Floridi 2008. godine. Zgrada je preimenovana u Grin Lejk Lodž i nedavno je srušena. Rušenje je uslijedilo nakon što je Ministarstvo pravde SAD objavilo milione stranica dokumenata o Epštajnu koji su prikupljeni tokom godina.

Decenije zlostavljanja

Advokatska kancelarija Sangavi je u svom izvještaju navela da je prikupila 70 svjedočenja bivših studenata. Oni su optužili 47 članova osoblja i profesora za fizički kontakt seksualne prirode. Izvještaji datiraju od 1950-ih do 2010-ih, a većina slučajeva se dogodila prije 2000. godine.

„Informacije prikupljene tokom ove istrage su, jednostavno rečeno, poražavajuće“, navodi se u izvještaju od 97 stranica. U dokumentu se navodi da su bivši studenti prijavili regrutovanje, flert, seksualno dodirivanje i seksualne odnose.

😡Jeffrey Epstein Among 47 Alleged Abusers Identified in Interlochen Investigation

Most names in the report remain confidential, Interlochen Center for the Arts publicly named Epstein due to his prominent ties to the institution as a camper and major donor.



One victim reported… pic.twitter.com/uEJ4sWu2CR — American Crime Stories (@AmericanCrime01) July 29, 2026

Interlohen je saopštio da je predao imena optuženih vlastima u okrugu Grand Travers u sjevernom Mičigenu kako bi utvrdili koje dalje korake mogu preduzeti. Nijedan od optuženih sada nije zaposlen u tom objektu, a više od trećine je u međuvremenu preminulo.

Reakcija menadžmenta

„Duboko nam je žao zbog štete koju su pretrpeli članovi naše zajednice i izvinjavamo se svima koji su pogođeni zlostavljanjem u Interlohenu“, napisali su predsjednik Trej Devej i predsednik Upravnog odbora Baret Rolins u pismu objavljenom na internetu.

„Iako se velika većina incidenata opisanih u istrazi dogodila prije mnogo decenija, a broj uprijava zlostavljanja Interlohenu značajno je opao u posljednjih 25 godina, protok vremena ne umanjuje iskustva naših bivših učenika“, rekli su.

„Seksualno zlostavljanje koje počini odrasla osoba na položaju moći ili povjerenja nad učenikom je pogrešno, tada kao što je danas.“ Devej i Rolins su dodali da je Interlohen danas „fundamentalno drugačija institucija od one opisane u ovom izvještaju“ i da sprovode stroge bezbjednosne politike i njeguju potpuno drugačiju kulturu.

Optužbe protiv Epštajna

Epštajn je pohađao kamp Interlohen 1967. godine, gdje je svirao fagot. Donirao je školi više od 400.000 dolara (oko 350.000 evra) između 1990. i 2003. godine. Dve žene su istražiteljima rekle da je Epštajn imao seksualni kontakt sa njima, a jedna od njih je rekla da se to dogodilo u zgradi koja nosi njegovo ime.

Prema izvještaju, on se trljao o njeno tijelo „kroz njenu odeću, na način za koji je tvrdio da je bio slučajan“. Epštajn joj je takođe platio putovanje u Njujork kada je bila studentkinja. Rekla je da bi se, kad god bi počeo da je dodiruje neprimjereno, „potpuno smrzla dok ne prestane“, navodi se u izvještaju.

Interlochen Center for the Arts has released the findings of an independent investigation into historical allegations of sexual abuse at the academy.



The report documents about 70 firsthand accounts of alleged abuse, identifies 47 people accused of misconduct and includes… pic.twitter.com/dTXSIXuV0P — UpNorthLive News (@upnorthlive) July 29, 2026

Druga žena je rekla da je Epštajnu masirala leđa u njegovoj kući i da ju je on možda zamolio da skine majicu. Nakon toga nije imala daljeg kontakta sa Epštajnom ili njegovom partnerkom, Gislen Maksvel.

Povezani slučajevi

Odvojeno od istrage koju je naručila škola, najmanje dva bivša učenika Interlokena su ranije iznijela optužbe za regrutovanje i zlostavljanje protiv Epštajna i Maksvela, prema federalnim evidencijama i medijskim izveštajima. Njihov identitet nije objavljen.

Jedna od njih je svjedočila protiv Maksvel 2021. godine, kada je osuđena za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Nije poznato da li su žene razgovarale sa advokatskom firmom koja je vodila istragu Interlohena.

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