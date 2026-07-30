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Pacijent koji je dobio rusku vakcinu protiv melanoma dobro, neophodna imunološka reakcija postignuta

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ATV redakcija
30.07.2026 09:40

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Пацијент који је добио руску вакцину против меланома добро, неопходна имунолошка реакција постигнута
Foto: pexels/Karola G

Prvi pacijent koji je ranije dobio rusku vakcinu protiv raka kože osjeća se dobro, neophodna imunološka reakcija je postignuta, rekao je za Sputnjik naučni rukovodilac Centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „N. F. Gamaleja“ Aleksandar Gincburg.

„Prema informacijama Instituta ‘Hercen’, pacijent se osjeća potpuno normalno i nastavlja liječenje. Biće vakcinisan još dva puta“, naveo je on, dodajući da je imunološki odgovor veoma pozitivan.

Proizvode se sva imunološki aktivna jedinjenja neophodna imunološkom sistemu za borbu protiv tumora i metastaza, rekao je Gincburg.

Podsjetimo, prvi pacijent je primio personalizovanu vakcinu protiv melanoma u aprilu.

Gincburg je dodao da se vakcine protiv raka kože proizvode za deset pacijenata i biće gotove u periodu od mjesec i po do tri mjeseca.

(sputnik srbija)

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vakcinacija

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melanom

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