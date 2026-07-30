Pacijent koji je dobio rusku vakcinu protiv melanoma dobro, neophodna imunološka reakcija postignuta

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Prvi pacijent koji je ranije dobio rusku vakcinu protiv raka kože osjeća se dobro, neophodna imunološka reakcija je postignuta, rekao je za Sputnjik naučni rukovodilac Centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „N. F. Gamaleja“ Aleksandar Gincburg.
„Prema informacijama Instituta ‘Hercen’, pacijent se osjeća potpuno normalno i nastavlja liječenje. Biće vakcinisan još dva puta“, naveo je on, dodajući da je imunološki odgovor veoma pozitivan.
Proizvode se sva imunološki aktivna jedinjenja neophodna imunološkom sistemu za borbu protiv tumora i metastaza, rekao je Gincburg.
Podsjetimo, prvi pacijent je primio personalizovanu vakcinu protiv melanoma u aprilu.
Gincburg je dodao da se vakcine protiv raka kože proizvode za deset pacijenata i biće gotove u periodu od mjesec i po do tri mjeseca.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 d0
Svijet
6 d0
Svijet
2 sedm0
Region
2 sedm1
Nauka i tehnologija
4 h0
Nauka i tehnologija
5 h0
Nauka i tehnologija
17 h0
Nauka i tehnologija
21 h0
Najnovije
12
14
12
10
12
07
12
06
12
03
Trenutno na programu