Pacijent koji je dobio rusku vakcinu protiv melanoma dobro, neophodna imunološka reakcija postignuta

Prvi pacijent koji je ranije dobio rusku vakcinu protiv raka kože osjeća se dobro, neophodna imunološka reakcija je postignuta, rekao je za Sputnjik naučni rukovodilac Centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „N. F. Gamaleja“ Aleksandar Gincburg.

„Prema informacijama Instituta ‘Hercen’, pacijent se osjeća potpuno normalno i nastavlja liječenje. Biće vakcinisan još dva puta“, naveo je on, dodajući da je imunološki odgovor veoma pozitivan.

Proizvode se sva imunološki aktivna jedinjenja neophodna imunološkom sistemu za borbu protiv tumora i metastaza, rekao je Gincburg.

Podsjetimo, prvi pacijent je primio personalizovanu vakcinu protiv melanoma u aprilu.

Gincburg je dodao da se vakcine protiv raka kože proizvode za deset pacijenata i biće gotove u periodu od mjesec i po do tri mjeseca.

(sputnik srbija)