Logo

Kako su živjeli drevni ljudski preci: Šta su pokazali otisci stopala stari 1,43 miliona godina

Autor:

ATV redakcija
30.07.2026 07:09

Komentari:

0
Стопало
Foto: pexels/Atahan Demir

Otisci stopala pronađeni na muljevitoj obali jezera Turkana na severu Kenije, stari oko 1,43 miliona godina, pružili su naučnicima nove informacije o vrsti Parantropus boisei, jednom od drevnih pripadnika ljudske evolutivne loze.

Istraživači su pronašli 21 otisak stopala koji pripadaju osam jedinki ove vrste, za koje smatraju da su se zajedno kretale preko muljevite površine.

Šta otkrivaju otisci

Na osnovu oblika stopala i načina hoda, zaključili su da su tragove vjerovatno ostavile odrasle muške jedinke. Otkriće ukazuje da su se muške jedinke vrste Paraantropus boisei ponekad kretale u grupama bez ženki i mladunaca, pružajući novi uvid u njihovu društvenu organizaciju.

„Ovo je nevjerovatan uvid u to kako su ovi hominini izgledali, kako su hodali i kako su međusobno komunicirali i povezivali se sa okruženjem“, rekao je paleoantropolog Kevin Hatala, vodeći autor studije objavljene u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“.

Izgled i način života

Parantropus boisei uglavnom je poznat po fosilima lobanje i zuba. Imao je veoma snažnu vilicu, velike kutnjake i koštani greben na vrhu lobanje koji je služio za pričvršćivanje snažnih mišića za žvakanje. Naučnici smatraju da se hranio čvrstom biljnom hranom, uključujući trave, močvarne biljke, orašaste plodove i seme.

Otisci ukazuju da je ova vrsta bila krupnija nego što se ranije pretpostavljalo, visoka do oko 1,83 metra i teška približno 75 kilograma, što je približno veličini vrste Homo erektus, koja je živela u istom području.

илу-рехабилитација-28072026

Društvo

Ruski naučnici razvili program za bržu rehabilitaciju pacijenata uz pomoć robota

Istraživači navode da nije poznato zašto se grupa kretala uz obalu jezera. Moguće je da su tražili hranu ili vodu, patrolirali područjem ili se jednostavno kretali zajedno.

Društvena struktura i nestanak

Jedna od hipoteza je da je riječ o grupi muških jedinki bez partnerki, slično društvenim strukturama koje postoje kod nekih primata, poput gorila, gdje dominantni mužjak kontroliše pristup ženkama.

Parantropus boisei pojavio se pre oko 2,3 miliona godina, a izumro je prije približno 1,2 miliona godina, vjerovatno usljed klimatskih promjena koje su uticale na dostupnost hrane. Naučnici ne isključuju ni konkurenciju sa vrstom Homo erektus, koja je živjela u isto vrijeme i možda koristila slične izvore hrane.

Otkriće je, prema istraživačima, jedan od rijetkih dokaza koji ne govori samo o anatomiji drevnih hominina, već i o njihovom ponašanju i načinu života.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Čovjek

majmun

nauka

Komentari (0)

Pročitajte više

Канабис је биљка из рода Cannabis која садржи различита хемијска једињења, од којих је најпознатије психоактивно једињење тетрахидроканабинол (THC).

Nauka i tehnologija

Naučnici istraživali vezu između kanabisa i stresa: Otkrili vezu sa kortizolom

2 d

0
Пензионер је лице које је остварило право на пензију на основу навршеног радног стажа, старосне границе или здравственог стања (инвалидитет), те након завршетка радног вијека више није у редовном радном односу, већ остварује редовна мјесечна примања од државног или приватног пензионог фонда.

Društvo

Ruski naučnici utvrdili koliko čovjek može da živi: Odgovor će vas iznenaditi

2 d

0
Жена робот

Nauka i tehnologija

AI prijatelji: Zašto milioni ljudi danas razgovaraju sa vještačkom inteligencijom?

2 d

0
Звијезда је масивно, свијетлеће небеско тијело састављено од плазме углавном водоника и хелијума, које држи на окупу сопствена гравитација.

Nauka i tehnologija

Drevni sudar sa patuljastom galaksijom: Otkriveno kako je Mliječni put dospio u sadašnji položaj

3 d

0

Više iz rubrike

Детаљан снимак изблиза контролног центра паметног телефона који приказује различите иконице за повезивање.

Nauka i tehnologija

Ako vam je Blutut stalno uključen - na meti ste hakera

13 h

0
Гугл Мапа

Nauka i tehnologija

Kako Gugl Mapa predviđa gužve u saobraćaju?

18 h

0
Земља

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili mogući "sat katastrofa" Zemlje

23 h

0
Бубашвабе или жохари су ред примарно крилатих инсеката који броји око 3500 врста, а већина се може пронаћи у тропским предјелима, нарочито у шумама екваторијалног појаса

Nauka i tehnologija

Žohari imaju kolektivno pamćenje: Naučnici otkrili kako funkcioniše

1 d

0

  • Najnovije

08

42

Pucnjave, ubistva i pokušaji likvidacija: Šta se dešava sa bezbjednošću u Sarajevu?

08

33

Epstin godinama donirao novac za školu: Optužbe za zlostavljanje se samo nižu

08

29

Prekršila kodeks škaljarskog klana! Udovica Zijana Nurkovića rodila dijete kumu

08

27

Neizvjesno u Česmi: Klizište iselilo stanovnike

08

13

AMS upozorava: Visoke temperature i radovi usporavaju saobraćaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima