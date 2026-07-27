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Ruski naučnici utvrdili koliko čovjek može da živi: Odgovor će vas iznenaditi

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ATV redakcija
27.07.2026 14:08

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Пензионер је лице које је остварило право на пензију на основу навршеног радног стажа, старосне границе или здравственог стања (инвалидитет), те након завршетка радног вијека више није у редовном радном односу, већ остварује редовна мјесечна примања од државног или приватног пензионог фонда.
Foto: pexels/Hamza ksz

Naučnici u Rusiji pokušali su da procijene koliko bi čovjek mogao da živi kada bi bilo moguće eliminisati većinu procesa koji dovode do starenja organizma.

Njihov model pokazao je da bi prosječan životni vijek u takvim uslovima mogao da dostigne između 146 i 194 godine, a u nekim teorijskim slučajevima mogao bi da bude i znatno duži.

Čovjek možda ne može da živi vječno, ali bi granica ljudskog života mogla da bude mnogo dalje nego što danas zamišljamo. Iako istraživači prvobitno nisu namjeravali da utvrde krajnju granicu ljudskog života, već da ispitaju kako različiti biološki procesi doprinose starenju, njihova analiza ukazala je na samo jedan mehanizam koji bi mogao da ograniči život, čak i ako bi ostali uzroci starenja bili uspješno kontrolisani.

Riječ je o somatskim mutacijama - sitnim, slučajnim promenama u DNK koje mogu da nastanu prilikom deobe ćelija. Ljudski organizam poseduje veoma efikasne mehanizme za prepoznavanje i ispravljanje takvih grešaka, ali oni nisu savršeni, pa se dio mutacija tokom života ipak zadržava i postepeno nagomilava.

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Većina tih promjena je bezopasna i ne ostavlja primjetne posljedice. Neke, međutim, mogu da doprinesu nastanku raka. Istraživači su pošli korak dalje i postavili pitanje šta bi se dogodilo kada bi medicina u budućnosti mogla uspješno da kontroliše rak, kao i druge mehanizme povezane sa starenjem.

Prema modelu naučnika iz Skolkovskog instituta za nauku i tehnologiju u Rusiji, nagomilavanje somatskih mutacija ni tada ne bi prestalo. Kada bi ih tokom života postalo previše, one bi postepeno narušavale normalan rad ćelija, oštećivale tkiva i na kraju mogle da dovedu do otkazivanja organa. Upravo zbog toga ovaj proces bi mogao da predstavlja svojevrsnu biološku granicu ljudskog životnog vijeka.

Kako čovjek stari, njegov organizam prolazi kroz veliki broj promjena koje zajedno nazivamo starenjem. Na biološkom nivou, one obuhvataju različite procese - od skraćivanja telomera (zaštitnih završetaka hromozoma), do slabljenja sposobnosti ćelija da uklanjaju otpadne materije. Somatske mutacije predstavljaju samo jedan dio tog složenog procesa, ali bi njihov značaj mogao da postane mnogo veći ukoliko bi ostali mehanizmi starenja jednog dana mogli da se uspore ili zaustave.

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Rezultati, objavljeni u naučnom časopisu "Nejčer", su pokazali da bi, u hipotetičkom scenariju u kojem medicina može da kontroliše sve druge mehanizme starenja, prosječan životni vijek čovjeka mogao da iznosi između 146 i 194 godine. Tačna procjena zavisi od varijante modela koja se koristi.

Razmatrali su i mnogo ekstremnije scenarije - prema njihovim proračunima, u izuzetnim teorijskim uslovima čovjek bi mogao da dostigne čak 627 godina života. Ta brojka, međutim, ne predstavlja očekivani životni vek, već krajnju teorijsku vrijednost dobijenu modelom pod veoma specifičnim pretpostavkama.

Dakle, čak i kada bi u budućnosti bio pronađen način da se spreče ili liječe gotovo svi poznati mehanizmi starenja, model ne ukazuje na mogućnost besmrtnosti. S druge strane, pokazuje da bi potencijalni ljudski životni vijek mogao da bude znatno duži od onoga koji danas smatramo uobičajenim.

Iako naučnici ne očekuju da će ljudi uskoro početi da žive vijek i po ili dva, rezultati modela mogli bi da pomognu u razumijevanju toga koji delovi organizma predstavljaju najveći izazov za buduće terapije usmjerene na produženje života, prenosi ruski portal "Novosti".

(rt balkan)

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