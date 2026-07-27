Amidžić: Ne može profesor fizičkog tumačiti budžet

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je da profesor fizičkog vaspitanja, kao što je to delegat Nenad Vuković, ne može komentarisati strukturu budžeta.

Amidžić je naveo da delegat Vuković koji je završio Fakultet za fizičko vaspitanje može objašnjavati kako se radi kolut naprijed i kolut nazad, ali da ne može objašnjavati nešto za šta nije školovan.

"Kad pričamo o nekoj drugoj struci za koju su se neki drugi školovali, onda ne dozvoljavam da mi se to objašnjava", istakao je Amidžić.

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Ukazao je da je prva i osnovna stvar da je budžet ove godine u odnosu na prethodnu rastao za jedan procenat i da ljudi treba da znaju, a to je da je 2023, 2024, 2025 i 2026. godine izdvajanje od Uprave za indirektno oporezivanje na istom nivou, 1.020.000.000 KM.

"To je ono što plaćaju Vlada Republike Srpske i Vlada FBiH", rekao je Amidžić nakon što je Vuković komentarisao sredstva koja su budžetom raspoređena institucijama.

Amidžić je naglasio da je opred‌jeljenje Republike Srpske da se sredstva prema institucijama BiH ne uvećavaju, prenosi Srna.