"Cvijanovićeva tokom cijelog svog mandata štitila Srpsku, Ustav i Dejtonski sporazum"

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović glasala za Prijedlog budžeta i da je cijeli mandat radila odličan posao - štitila interese Republike Srpske, srpskog naroda, svih građana Srpske, Ustav BiH i Dejtonski sporazum.

Kovačević je iskazao uvjerenje da će Cvijanovićeva nastaviti da radi i u narednom mandatu.

On je podsjetio da je, onog trenutka kada je budžet došao u Predsjedništvo, Cvijanovićeva glasala za, a drugi glasali protiv, pa ga, kako je rekao, ostavili da se kiseli.

Kovačević je istakao da se zbog toga gubilo vrijeme i da zaposleni u zajedničkim institucijama, zbog toga, imaju manje plate.

"Nije srpski član Predsjedništva vezala bilo kakve zastave uz bilo koju u Predsjedništvu", rekao je Kovačević odgovarajući na navode delegata Nenada Vukovića koji je rekao da su Denis Bećirović i Cvijanovićeva "vezali zastave" i predložili Borjanu Krišto za predsjedavajuću Savjeta ministara.

Kovačević je ponovio da je Cvijanovićeva radila svoj posao, borila se za interese Republike Srpske i štitila interese Republike Srpske, kako u BiH, tako i šire u svijetu, prenosi Srna