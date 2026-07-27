Najskuplji stan u FBiH prodat za 1,18 miliona KM

Ukupna vrijednost nekretnina obuhvaćenih kupoprodajnim ugovorima u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci 2026. godine iznosila je 810,46 miliona KM, pokazuju podaci Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prenosi Fena.

Polugodišnji izvještaj o stanju na tržištu nekretnina izrađen je u saradnji sa Poreskom upravom Federacije BiH i jedinicama lokalne samouprave, u okviru uspostavljanja Registra cijena nekretnina.

Registar trenutno funkcioniše u 74 od ukupno 79 jedinica lokalne samouprave, kao i u svih 73 poreske ispostave u Federaciji BiH.

Analizom su obuhvaćeni kupoprodajni ugovori primljeni zaključno sa 15. julom 2026. godine.

Od ukupno 9.797 registrovanih kupoprodajnih ugovora, predmet razreza poreza bilo je njih 9.386. Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina u Registar su unijele podatke za 6.711 ugovora, a samo su te transakcije uzete u obzir prilikom detaljnije analize tržišta.

Među njima je bilo 587 ugovora koji su se odnosili na mješoviti promet nekretnina, ukupne vrijednosti 46,19 miliona KM.

Manje ugovora i manja vrijednost prodaje

Prema podacima iz izvještaja, u prvom polugodištu realizovano je ukupno 10.170 kupoprodajnih ugovora.

Obim tržišta nekretnina smanjen je za osam odsto u poređenju sa istim periodom 2025. godine, dok je ukupna vrijednost realizovanih kupoprodajnih ugovora pala za 18 odsto.

Iz Federalne uprave napominju da su podaci još podložni izmjenama jer ugovori i dalje pristižu na obradu. Preciznija slika tržišta trebalo bi da bude poznata nakon objavljivanja godišnjeg izvještaja.

Prosječna cijena stanova i građevinskog zemljišta ostala je približno na nivou iz prvog polugodišta 2025. godine, dok je prosječna cijena kuća porasla za 5,7 odsto.

Stan u Sarajevu prodat za 1,18 miliona KM

Najskuplja kuća u prvih šest mjeseci 2026. godine prodata je na području sarajevske opštine Centar za 700.000 KM.

Riječ je o kući korisne površine 146 kvadratnih metara, izgrađenoj 1999. godine, na parceli ukupne površine 1.393 kvadratna metra.

U istoj opštini zabilježena je i najviša cijena stana. Stan površine 197 kvadratnih metara, smješten u zgradi izgrađenoj 1910. godine, prodat je za 1.180.000 KM.

Najskuplji poslovni prostor prodat je u Tuzli za 913.000 KM. Prostor ima 193 kvadratna metra i nalazi se u objektu izgrađenom 2015. godine.

Najviša cijena poslovnog objekta zabilježena je na području opštine Stari Grad Sarajevo, gdje je objekat prodat za 4.555.000 KM. Njegova korisna površina iznosi 595 kvadratnih metara, nalazi se na parceli površine 186 kvadratnih metara, a izgrađen je 1970. godine.

Garaža od 15 kvadratnih metara plaćena 55.000 KM

Najskuplja garaža ili garažno mjesto prodato je na području Novog Sarajeva za 55.000 KM.

Garaža ima korisnu površinu od 15 kvadratnih metara i nalazi se u zgradi izgrađenoj 1970. godine.

Najviša cijena građevinskog zemljišta ostvarena je na području opštine Vitez. Zemljište površine 10.272 kvadratna metra prodato je za 3.523.296 KM.

Najskuplje poljoprivredno zemljište prodato je na području Gradačca. Za parcelu površine 12.650 kvadratnih metara plaćeno je 50.000 KM, saopštila je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.