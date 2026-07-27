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Stiže vrhunac vreline: Srpsku do kraja jula očekuju paklene vrućine

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 11:00

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Стиже врхунац врелине: Српску до краја јула очекују паклене врућине
Foto: ATV

U Republici Srpskoj će do kraja jula biti sunčano i vruće sa maksimalnom temperaturom vazduha i do 40 stepeni Celzijusovih, koliko će biti posljednjeg dana u mjesecu, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Sutra će ujutro biti oblačnije na sjeveru, a u ostalim predjelima sunčano, dok će tokom dana biti sunčano i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti koji samo lokalno na jugozapadu i jugoistoku može usloviti kratkotrajnu slabu kišu.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 29 do 35, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 29. jula biće sunčano i vruće, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 32 do 37 stepeni Celzijusovih.

Sunčano i još toplije biće i u četvrtak, 30. jula, kada se očekuje maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39 stepeni.

U petak, 31. jula biće sunčano i vruće uz malu dnevnu oblačnost i maksimalnu temperaturu vazduha od 36 do 41 stepen, prenosi Srna

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