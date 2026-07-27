Pametne Pocket Power stanice za iznajmljivanje baterija za mobilne telefone stižu u Banjaluku!

Naime, na deset frekventnih lokacija širom grada biće postavljene pametne stanice za iznajmljivanje prenosivih baterija za mobilne telefone, koje će korisnicima omogućiti brzo, sigurno i jednostavno punjenje uređaja, bez potrebe za nošenjem vlastitog punjača ili traženjem dostupne električne utičnice.

Sistem je osmišljen tako da korisnicima omogući maksimalnu jednostavnost i slobodu kretanja. Putem mobilne aplikacije korisnik pronalazi najbližu stanicu, skenira QR kod, preuzima potpuno napunjenu bateriju i nastavlja koristiti telefon bez prekida. Nakon korištenja, bateriju nije potrebno vratiti na mjesto gdje je preuzeta, već na bilo koju Pocket Powera stanicu u mreži koja ima slobodan slot.

Pocket Power

Korištenje usluge biće dostupno po cijeni od 1,48 KM po satu, a plaćanje će se vršiti isključivo platnom karticom putem mobilne aplikacije, bez gotovine i bez depozita. Prije početka najma korisnicima će biti jasno prikazani cijena, način obračuna i uslovi korištenja, dok će nakon pravilnog vraćanja baterije sistem automatski završiti najam i obračunati vrijeme korištenja.

Pocket Power

"Ovakav koncept već je godinama standard u velikim evropskim i svjetskim gradovima, gdje je postao neizostavan dio svakodnevnog života, a ovim projektom nudimo inovativno rješenje koje prati potrebe modernog načina života. Tačan datum početka rada, kao i spisak prvih aktivnih lokacija, biće objavljeni putem zvaničnih kanala Pocket Powera nakon završetka tehničkog testiranja sistema. Drago nam je što ovu priču počinjemo upravo u Banjaluci i vjerujemo da će građani prepoznati koliko ova usluga može biti korisna", izjavio je Miloš Janković, osnivač brenda Pocket Powera .

U vremenu kada je mobilni telefon neizostavan dio privatnog i poslovnog života, mogućnost da bateriju dopunite bilo kada i bilo gdje više nije luksuz, već potreba. Zahvaljujući ovom projektu, Banjalučani će uskoro imati upravo to na dohvat ruke.

pocketpower.ba