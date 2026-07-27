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Uhapšeni Paljani, na vozilu imali kradene tablice

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 12:02

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Gradiška policija uhapsila je P.B. i J.L. iz Pala nakon što su ih zatekli u automobilu sa ukradenim registarskim oznakama.

Kako saznaje ATV radi se o dvojici ultimejt fajt boraca, koji su ranije privođeni zbog nanošenja tjelesnih povreda.

U PU Gradiška navode da su P.B. i J.L. uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo krađe.

”J.L. se sumnjiči da je na području Istočnog Sarajeva ukrao registarske oznake, vlasništvo V.B, dok je P.B. osumnjičen da je upravljao automobilom sa ukradenim registarskim oznakama”, saopštila je PU Gradiška.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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Tagovi :

Registarske tablice

Krađa

hapšenje

Gradiška

Pale

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