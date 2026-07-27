Nail Jusić optužen za nezakonita zapošljavanja i kupovinu diploma supruzi, snaji i sinu

Kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo je optužnicu protiv Naila Jusića (59), predsjedavajućeg Gradske skupštine Živinice, zbog više krivičnih djela koje se odnose na nezakonito zapošljavanje i kupovinu fakultetskih diploma.

U devet tačaka optužnice Jusiću je na teret stavljeno da je počinio tri krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, pet krivičnih djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekavanje na krivotvorenje službene isprave.

Nezakonitosti u zapošljavanju i imenovanju člana GIK-a

U optužnici se navodi da je djela počinio od 2016. do 2025. godine, korištenjem političkog i društvenog uticaja dok je obavljao funkcije predsjedavajućeg Gradske skupštine Živinice, odbornika i odgovorne osobe u Domu zdravlja Živinice.

”U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba pri zapošljavanju u javnim ustanovama i preduzećima, da je nezakonito posredovao i omogućio ispunjavanje uslova za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Živinice i jednog člana stručne komisije Gradske skupštine, da je pokušao pogodovati jednoj osobi u postupku ostvarivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu, te da je sačinjavao neistinite evidencije o svom prisustvu na radu radi ostvarivanja plate i drugih naknada”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Tuzli.

Kupio pet fakultetskih diploma, tri za familiju

Dodaju da se u jednoj tački optužnice Jusić tereti da je podstrekavao i uticao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde, uz unaprijed dogovoreni novčani iznos, da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa neistinitim sadržajem da je pet osoba završilo studije na ovom univerzitetu. Među njima su i tri člana njegove porodice (supruga, sin i snaja) i još dvije osobe, iako niko od njih nije pohađao nastavu niti polagao ispite. Diplome su kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja.

Optužnicu potkrepljuje 500 dokaza

Optužen je i da je nezakonito posredovao i uticao na odgovornu osobu u Domu zdravlja Živinice, pri zapošljavanju njegovog sina na poziciju psihologa.

”Istragu u ovom predmetu Tužilaštvo je sprovelo u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK. Optužnicu potkrepljuje više od 500 pribavljenih materijalnih dokaza”, saopštilo je Tužilaštvo.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Opštinskom sudu u Živinicama, te je predloženo da se Jusiću produž mjera pritvora.

Zatražena zabrana rada

”U optužnici je predloženo i da se Jusiću izreknu bezbjednosne mjere zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili funkcije predsjedavajućeg Gradske skupštine Živinice i pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u periodu od 10 godina od pravosnažnosti presude”, navodi se u saopštenju Kantonalnog tužilaštva u Tuzli.