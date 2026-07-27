Tuča u Prijedoru: Uhapšene dvije osobe

Prijedorska policija uhapsila je N.K. i Đ.M. iz Prijedora zbog sumnje da su pretukli jednu osobu.

"Policijskoj upravi Prijedor je oko 06,20 časova prijavljeno da je u ugostiteljskom objektu u Prijedoru došlo do fizičkog sukoba između više lica i da su tom prilikom osumnjičeni N.K. i Đ.M. oštećenom licu nanijeli teške tjelesne povrede", saopšteno je iz PU Prijedor.

Iz policija navode da su nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Teška tjelesna povreda“ osumnjičeni predati tužiocu Okružnog javnog tužilaštva Prijedor.