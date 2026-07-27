Udario policajca autom nakon zaustavljanja, pa pobjegao

Trebinjska policija uhapsila je V.S. koji se sumnjiči da je automobilom povrijedio policajca u Gacku, a potom pobjegao u pravcu Foče.

Policajci su u Gacku pokušali da zaustave putnički automobil marke „audi“, kojim je upravljalo lice inicijala V.S.

Nakon što su policijski službenici prišli vozilu, vozač je naglo ubrzao i tom prilikom jednom policajcu nanio lakše tjelesne povrede. Potom se udaljio u pravcu Foče.

O slučaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, koje je naložilo policijskim službenicima da preduzmu sve mjere i radnje s ciljem dokumentovanja krivičnog djela „Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje“.

Prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske, za ovo krivično djelo, izvršeno na navedeni način, predviđena je kazna zatvora od jedne do pet godina.