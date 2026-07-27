Uhapšen muškarac (54) zbog sumnje da je podmetnuo dva požara

U Čakovcu u nedjelju poslijepodne podmetnuta su dva požara, a policija je istog dana uhapsila 54-godišnjaka zbog sumnje na izazivanje vatre. Muškarac se tereti za dovođenja u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom, piše PU međimurska.

Dva požara

Prvi požar buknuo je juče oko 15:30 sati u garderobi smještenoj u prizemlju zgrade. Vatra je namjerno izazvana u jednom garderobnom ormariću, nakon čega se proširila i na drugi. U požaru je izgorjela unutrašnjost ormarića, a zidovi prostorije su zacrnjeni.

Nedugo zatim, izazvan je i drugi požar u radionici u zadnjem dijelu dvorišta. Tamo je zapalio drveni otpad ispod natkrivenog prostora. Vatra je djelomično zahvatila otpad i krov nadstrešnice, a oštetila je i električne instalacije na radnoj mašini te rasvjetu.

Društvo Zlokobno proročanstvo se ostvaruje: Otvaraju se vremenska „vrata pakla“

Oba požara brzom su intervencijom ugasili vatrogasci Javne vatrogasne jedinice grada Čakovca. Policija je na mjestu događaja obavila uviđaj uz prisustvo inspektora za zaštitu od požara i eksploziva. Uviđajem je utvrđeno da je uzrok požara ljudska radnja, odnosno da su podmetnuti. Materijalna šteta će se utvrditi naknadno.

Osumnjičeni uhapšen isti dan

Policijski službenici Policijske uprave Čakovec ubrzo nakon događaja sprovela istragu. Iste večeri uhapšen je muškarac (54) zbog sumnje da je počinio krivično djelo dovođenja u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom. U toku je kriminalistička obrada.

(indeks)