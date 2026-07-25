Policija slučajno pronašla 15 kg droge na aerodromu u Zagrebu, uhapšena žena

Španska državljanka (32) uhapšena je nakon što je na zagrebačkom aerodromu u njenom prtljagu pronađeno gotovo 15 kilograma marihuane.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave zagrebačke, nad 32-godišnjakinjom je završena kriminalistička obrada zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa drogama.

Sumnja se da je osumnjičena nabavila veće količine marihuane s ciljem njene dalje preprodaje na ilegalnom tržištu. Njen plan je osujećen 21. jula 2026. godine na Međunarodnom aerodromu u Zagrebu.

Nakon što je avionom doputovala u Republiku Hrvatsku, ona je na traci za prtljag preuzela svoj putni kofer u kojem je krila drogu vakumiranu u dvije vrećice. Međutim, policijski službenici su je izdvojili u okviru sprovođenja kompenzacijskih mjera, odnosno nasumične kontrole putnika.

Ovaj potez policije pokazao se izuzetno efikasnim. Zbog početne sumnje zatražen je nalog za pretres, a na osnovu odobrenja Županijskog suda u Velikoj Gorici, izvršen je detaljan pregled njenog kofera.

Tom prilikom policija je pronašla dva pakovanja ispunjena marihuanom, ukupne mase 14.920 grama.

Nakon završene kriminalističke obrade, policijski službenici su protiv osumnjičene podnijeli krivičnu prijavu Opštinskom državnom tužilaštvu u Velikoj Gorici, te je ona u zakonskom roku predata pritvorskom nadzorniku.